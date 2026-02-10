Конкуренция и предвзятое отношение: с чем столкнулись Коростелев и Непряева на ОИ-26

Сегодня в Италии на ОИ-26 стартуют соревнования в классическом спринте по лыжным гонкам. Участие в нем россиян до вечера вчерашнего дня было вопросом. Вчера в тренерском штабе заявили, что возможно дадут отдохнуть ребятам перед «разделкой», но татарстанцы все же выйдут на лыжню сегодня. Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Сегодня на ОИ-26 стартует классический спринт, в котором могут принять участия Коростелев и Непряева

Сегодня, 10 февраля, стартует третий день соревнований по лыжным гонкам в рамках зимней Олимпиады-2026 в Италии. Сначала спортсмены будут соревноваться в классическом спринте в рамках квалификации. В очередной раз отметим, что всего лишь двое российских лыжников получили квоты на выступления в Играх - Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Оба лыжника представляют Республику Татарстан на российских соревнованиях. Кстати, в Казани по этому случаю на билбордах появились плакаты в поддержку татарстанцев.

Сегодня также пройдут финалы классического спринта. Продолжат ли участие наши спортсмены в финишной части соревнований, напрямую зависит от того, как они проведут первую гонку и смогут ли набрать определенное количество баллов. Первыми по традиции выступят женщины. Их гонка начнется в 11:15 мск, старт у мужчин – в 11:55 мск.

Напомним, что наши спортсмены на Олимпиаде выступают в нейтральном статусе и лишь в индивидуальных дисциплинах. Это значит, что они пропустят лыжную эстафету (14 и 15 февраля) и командный спринт (18 февраля). Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой также предстоит побороться за медали в «разделке» свободным стилем 10 км (12 февраля – женщины, 13 февраля – мужчины) и в марафоне в «классике» 50 км (21 февраля – женщины, 22 февраля – мужчины).

Соревнования по лыжным гонкам проходят в Италии на стадионе «Лаго-ди-Тезеро» в коммуне Тезеро (долина Валь-ди-Фьемме) с 7 по 22 февраля. С наиболее полным расписанием участия российских лыжников на Олимпийских играх-2026 можно ознакомиться здесь.

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

У Коростелева есть шанс отхватить бронзовую медаль в скиатлоне на ОИ-26?

Накануне завершились первые олимпийские выступления в скиатлоне. На этапах Кубка мира этой дисциплины в программе соревнований не было, так что у россиян не было и возможности проверить свои силы. Поэтому 17-е место Дарьи Непряевой в гонке среди женщин - не удивил и почти не огорчил. Она отстала от победительницы шведки Фриды Карлссон на 3 минуты 56,1 секунду.

Зато порадовал и приятно удивил Савелий Коростелев, пришедший к финишу четвертым. Он отстал от третьего места и норвежца Мартина Нюэнгета всего на полторы секунды. Впереди оказался представитель Норвегии непобедимый Йоханнес Клебо (46.11.0), вторым пришел француз Мэтис Делож (+ 2,0). Последний, к слову, серьезно нарушил правила соревнований. Делож сократил часть дистанции на несколько метров, срезав поворот. За это француз получил от судей лишь желтую карточку. Хотя по идее его должны были дисквалифицировать или накинуть штрафные секунды.

В этом случае серебро досталось бы Нюэнгету, а бронза – Коростелеву. Однако в CAS первый протест о данном нарушении отклонили. Известно, что в тренерском штабе сборной России по лыжным гонкам планируют подавать повторную апелляцию. Старший тренер Юрий Бородавко считает, что нужно бороться до конца. Об этом он заявил во время общения с «Матч ТВ».

«Если что‑то можно изменить, конечно, нужно подавать апелляцию. Но я не силён в юридических вопросах, поэтому не могу гарантировать правильный ответ. По моему мнению, стопроцентное нарушение. Может быть, за эти годы правила FIS поменялись и жюри уже рассматривает подобное по‑другому, - сказал Бородавко телеканалу.

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

А были ли реальные шансы у Коростелева на медаль в стартовой гонке на Олимпиаде?

В случае положительного решения CAS, вариант с получением медали, конечно, заманчив. Если немного пофантазировать, то при данном раскладе россияне получат первую медаль в копилку, пускай и в нейтральном статусе. Но допустят ли это организаторы Игр? Скорее всего, из-за предвзятости к российским спортсменам, вторую апелляцию тоже отклонят.

Савелий Коростелев уступил норвежцу Мартину Нюэнгету всего в 1,5 секунды. Шансы на победу у него были, но в той гонке все решили микромоменты, которые сложились не в пользу россиянина. Об этом рассказал старший тренер сборной Егор Сорин. Он признался, что его подопечный допустил несколько тактических ошибок, которые не позволили ему прийти к финишу третьим. Одной из ошибок, по мнению Сорина, была допущена Коростелевым на классическом этапе, когда Савелий не поберег своих сил и вырвался вперед, в то время как все остальные лыжники прервались на отдых после тяжелого участка.

«Пока норвежцы пили после тяжёлого участка трассы, Савелий вырвался вперёд, и все поехали за ним. Из серии: «Ну ты пока полидируй тут на равнине, а мы за тобой отдохнём». Картинка читалась именно так. Возможно, ему следовало попить в том же самом месте и спокойно поехать за остальными. Всё‑таки, учитывая статус Коростелёва, на данный момент он не лучший лыжник в мире, а один из потенциально сильнейших, для которых достаточно принципиально уметь максимально беречь силы по ходу дистанции, чтобы их хватило на финиш», – приводит слова Сорина RT.

Также Сорину не понравились спуски в исполнении 22-летнего лыжника. Он посчитал, что Коростелев терял контакт с впереди идущим спортсменом – это поспособствовало отставанию. В результате чего, на финише из-за этого пришлось тратить дополнительные силы, чтобы сократить эту дистанцию.

«Как раз эти мелочи, наверное, и помешали Савелию сесть на спуск хотя бы четвёртым, чтобы иметь шанс бороться за бронзу. Он сел пятым, сумел обойти одного из соперников, но занять третье место уже оказалось сложно. В любом случае он пробежал свою лучшую гонку и заслуживает только похвалы», – добавил в конце Сорин.

Отметим, что в рамках российских соревнований скиатлоны Коростелеву тоже не особо удавались. Он всегда значительно отставал от мастера этих гонок Александра Большунова. Таким образом, Коростелев уступил в тактических моментах, которые во многом являлись решающими по ходу этой гонки. Кроме того, у 22-летнего Савелия пока не так много опыта, тем более в международных турнирах. Он оказался самым молодым среди лидеров этой гонки. Первым в скиатлоне стал 29-летний норвежец Йоханнес Клебо (46.11.0), вторым – 23-летний француз Матис Делож (+ 2,0). Третьим финишировал еще один выходец из Норвегии – 33-летний Мартин Нюэнгет (+2,1).

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Примет ли Коростелев участие в «классике» и чего ждать от россиян в спринте?

До последнего момента было неизвестно, будут ли участвовать россияне, в частности Савелий Коростелев, в классическом спринте. Буквально вчера старший тренер сборной Игорь Сорин заявил, что до сих пор обдумывает решение, стоит ли Коростелеву принимать участие в гонке или же получше восстановиться к следующему забегу – к разделке.

«Надеюсь, Савелий успеет восстановиться. Бороться за награды в спринте для него объективно сложнее, чем в той же разделке. Мы сейчас ещё хорошенечко подумаем, прежде чем принять окончательное решение. Может быть, даже придём к выводу, что лучше не бежать, поскольку скиатлон отнял много сил и эмоций. Чтобы участвовать в следующей гонке, важно полностью восстановиться. Поэтому собираемся внимательно отслеживать текущее состояние, – сказал Сорин RT.

И только ближе к ночи пришло известие из Италии. Коростелев и Непряева выступят.

Безусловно, самое сложное в спринтерской гонке – это пройти квалификацию. Во время последней гонки в рамках «Тур де Ски» им это сделать не удалось. На этапах Кубка мира Савелий Коростелев и Дарья Непряева лишь один раз прошли забег на выбывание в Гомсе. Коростелев пришел к финишу - 26-м, а Непряева заняла 29-е место. Правда после четвертьфинала россияне выбыли. Шансов у них объективно мало, учитывая, что здесь побегут лучшие лыжники мира.