Звезды Фардиева, фигурное катание и ски-альпинизм: какие шансы у россиян на ОИ-2026

Зимние Олимпийские игры стартуют через три дня. Церемония открытия пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» – правда, без участия российских спортсменов. Всего в нейтральном статусе на Играх выступят 13 россиян. Какие шансы у наших атлетов и кто представит Татарстан в Италии – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На Олимпиаде-2026 выступит наименьшее количество россиян за всю историю участия в турнире

В зимних Олимпийских играх в Италии примут участие 13 российских спортсменов, представляющих семь видов спорта. Официально они уже внесены в заявку ЦСП (Центр спортивной подготовки) России. Этот список окончательный и изменению не подлежит. Тем более до старта международных соревнований осталось всего три дня. За всю историю участия россиян в Играх это минимальное количество участников. Даже на последнюю летнюю Олимпиаду в Париже отправилось 15 россиян.

В командных видах российские спортсмены от участия в мировых первенствах до сих пор отстранены. Поэтому на предстоящей Олимпиаде нашу страну представят спортсмены только в индивидуальных дисциплинах: Савелий Коростелев, Дарья Непряева (лыжные гонки), Аделия Петросян, Петр Гуменник (фигурное катание), Юлия Ефремова, Семен Ефимов (горнолыжный спорт), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Павел Репилов, Дарья Олесик (санный спорт), Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт), Иван Посашков, Алена Крылова (шорт-трек).

Все российские спортсмены на этой Олимпиаде выступят в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна, а также не примут участия в официальном открытии и закрытии церемонии Игр. Впрочем, даже такой расклад видится проблеском света и лучиком надежды на будущее. Обиднее всего, пожалуй, перед стартом соревнований российским биатлонистам. Они получили нейтральный статус, но не успели набрать проходное количество баллов для участия в Олимпиаде.

Все российские спортсмены на этой Олимпиаде выступят в нейтральном статусе, а также не примут участия в официальном открытии и закрытии церемонии Игр Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

В лыжном спорте единственные, кто получил одобрение от МОК для участия в ОИ-26, – спортсмены из Татарстана

В Олимпиаде в Италии примут участие два спортсмена из Татарстана – лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Они единственные, кто из россиян получил одобрение в нейтральном статусе среди лыжников. Кроме того, они заработали квоты в четырех дисциплинах: в скиатлоне, в классическом спринте, в разделке свободным стилем и в классическом марафоне.

Напомним, что Коростелев, Непряева, Александр Большунов и другие звезды лыжных гонок России перешли под крыло сборной Татарстана в 2024 году. Глава Федерации лыжных гонок республики Ильшат Фардиев принял прозорливое решение, смог убедить спортсменов и президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Попутно в Татарстане построили лыжную трассу международного уровня в Мирном. Плоды всех этих решений мы видим сегодня. Спортсмены республики будут представлены на Олимпиаде в Италии.

В рамках Кубка мира татарстанцы приняли участие в 12 гонках. По итогам выступлений в общем зачете у Коростелева 537 баллов, у Непряевой – 473. Накануне о перспективах россиян на предстоящих соревнованиях порассуждал известный эксперт по лыжам, норвежский журналист Ян Петтер. Он предположил, что Непряевой и Коростелеву вполне по силам оказаться в десятке во всех четырех лыжных дисциплинах.

«Коростелев, как я считаю, будет в топ-10 во всех дистанционных гонках и окажется близко к призам на коньковой разделке. Но, как я уже говорил, пока он не дотягивает до норвежцев. Непряева должна быть довольна попаданием в топ-10 на одной-двух дистанционных гонках и использовать это как основу для дальнейшего роста», - заявил Петтер «Чемпионату».

Ильшат Фардиев собрал в сборную Татарстана главных звезд лыжных гонок Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В ФЛГР уверены, что Коростелев и Непряева привезут медали Олимпиады-26

Стоит учесть и тот факт, что россияне уже два месяца находятся за границей и лучше адаптировались к местным лыжным трассам. Прогресс Непряевой и Коростелева был заметен даже по результатам этапов Кубка мира. Последнее отмечали и многие эксперты. Если говорить об Олимпиаде, то это отдельный турнир, в котором оба спортсмена, без сомнения, выложатся на все сто.

Вместе с тем в ФЛГР уверены, что у Коростелева и Непряевой имеются реальные шансы побороться за медали. Член президиума ФЛГР Сергей Крянин как раз отметил особенность олимпийского турнира и настрой россиян.

«Думаю, Коростелев и Непряева будут бороться за медали на ОИ‑2026 и будут выступать ради того, чтобы завоевать какие‑то награды. По моему опыту, Олимпийские игры – это такое состязание, в котором может произойти все что угодно. Но уверен на 100%, что у них будет шанс взять медали. Думаю, Дарья и Савелий приложат для этого все усилия. Неважно, в каком статусе. Но у них есть эта возможность», - сказал Крянин «Матч ТВ».

Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Милане и в Кортине с 7 по 22 февраля.

Прогресс Непряевой и Коростелева был заметен даже по результатам этапов Кубка мира Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Расписание соревнований с участием Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева

Скиатлон

Женщины – 7 февраля, 15:00 мск (финал)

Мужчины – 8 февраля, 14:30 мск (финал)

Спринт, классический стиль

Женщины – 10 февраля, 11:15 мск (квалификация)

Мужчины - 10 февраля, 11:55 мск (квалификация)

Примечание: расписание гонок четвертьфинала, полуфинала и финала будет зависеть от отборочных выступлений.

Раздельный старт, свободный стиль, 10 км

Женщины – 12 февраля, 15:00 мск (финал)

Мужчины - 13 февраля, 13:45 мск (финал)

Масс-старт, классический стиль, 50 км

Женщины – 22 февраля, 12:00 мск (финал)

Мужчины – 21 февраля, 13:00 мск (финал)

Аделию Петросян считают фавориткой турнира и одной из явных претенденток на золото Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Фигурное катание – главная надежда России на золото Олимпиады

Еще один вид спорта, который вызывает огромный интерес среди российских болельщиков и мирового сообщества, – это фигурное катание. В этом виде спорта нашу страну представят Аделия Петросян и Петр Гуменник. Особенно стоит отметить 18-летнюю Петросян. Она станет самой юной участницей Игр-2026 из России. Кроме того, россиянку считают фавориткой турнира и одной из явных претенденток на золото. Несмотря на травму, полученную в межсезонье ученицей Этери Тутберидзе, Аделии Петросян в начале осени все же удалось отобраться на квалификации на турнире в Пекине на предстоящую Олимпиаду.

В арсенале Петросян имеется тройной аксель и четверные прыжки. А также она совершает креативные переходы между элементами. Ее программы поражают уровнем сложности: нестандартные заходы, прыжки с руками наверх. При этом на отборочных соревнованиях в Пекине она не продемонстрировала ни одного элемента ультра-си – возможно, по причине травмы. Уровень исполнения и техника Петросян ставит ее на ступень выше своих конкуренток. Однако это будут ее первые выступления на Олимпиаде, и как они сложатся для россиянки, никто не знает.

Отметим, что несколько Олимпиад подряд нашим одиночницам не было равных во всем мире. Стоит вспомнить имена Аделины Сотниковой, Алины Загитовой, а также Анны Щербаковой, Александры Трусовой и, конечно же, Камилы Валиевой.

У Петра Гуменника шансы на медали есть, но не первой величины Фото: © Алексей Даничев / РИА Новости

В мужском одиночном катании все не так однозначно. На мировой арене среди мужчин сейчас очень высокая конкуренция – это отметил и трехкратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Конкуренция сейчас очень высокая, особенно в мужском катании. Малинин делает прыжок на четыре с половиной оборота! Четверные прыжки сейчас есть и у японцев, и у европейцев. Поэтому будет сложно попасть в тройку», – сказал Плющенко «Спорт-экспрессу». Напомним, что именно он последний из российских мужчин одиночников привез медаль в 2010 году с Олимпиады в Ванкувере. Тогда он взял серебро.

Петр Гуменник, получивший квоту на ОИ-26, в этом сезоне стал обладателем золота на одном из этапов российского Гран-при, а также победил на чемпионате России. Кроме того, всего пару недель назад Гуменник выступил с произвольной программой на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге, где совершил пять четверных прыжков и побил собственный рекорд. Так что шансы на медали у россиянина на предстоящей Олимпиаде есть, но не первой величины. Многие эксперты отмечают другого явного фаворита турнира – американского фигуриста российского происхождения Илью Малинина.

Шансы на медали у россиян есть в ски-альпинизме, маловероятно – в санном и горнолыжном спорте

С уверенностью в 99,9% россияне смогут рассчитывать на медали в ски-альпинизме, официально появившемся в программе Игр лишь в прошлом году. Олимпиада-2026 ознаменует дебют данного вида спорта, одного из самых популярных в Италии.

23-летний россиянин Никита Филиппов входит в топ-10 спринтерского рейтинга. Он первый и единственный соотечественник, заработавший квоту на Игры. Филиппов является 23-кратным чемпионом России и серебряным призером чемпионата мира-2025 до 23 лет. На Кубке мира в Куршавеле он занял третье место в спринте.

23-летний россиянин Никита Филиппов входит в топ-10 спринтерского рейтинга в ски-альпинизме Фото: © Андрей Варенков / РИА Новости

Куда меньше перспектив на медали на этой Олимпиаде у российских саночников. Павел Репилов и Дарья Олесик последними попали в список участников. В 2020 году 23-летний Павел Репилов становился серебряным призером Олимпийских игр в Лозанне, а также завоевывал золото Кубка наций. Кроме того, выступал на четырех этапах Кубка мира и даже становился чемпионом России. Правда, было это в последний раз в 2022 году. Сейчас на счету Павла Репилова 18-е место чемпионата Европы и 17-е место на этапе Кубка мира в Винтерберге.

У 21-летней Дарьи Олесик опыта поменьше, она завоевывала медали этапов Кубка мира среди юниоров. Несколько последних сезонов подряд она становилась призеркой чемпионата России, а в 2024 году победила в национальном первенстве. На чемпионате Европы в Оберхофе она стала 12-й, а на Кубке мира – 10-й.

В горнолыжном спорте представители России доверия внушают больше. Олимпийские нормативы перед Играми в Италии выполнили пятеро, но квоты на Олимпиаду получили только двое. 29-летний Семен Ефимов имеет международный опыт. Он является победителем Универсиады (2019). Кроме того, в последних трех сезонах он становился победителем Кубка мира и чемпионата России.

В отличие от Ефимова 28-летняя Юлия Плешкова ранее уже являлась участницей Олимпиады-2022 в Пекине, но не заняла там призовых мест. Зато у нее в копилке медали двух зимних Универсиад и чемпионата мира среди юниоров. Кроме того, она является двукратной чемпионкой России. На этой Олимпиаде Плешкова выступит в двух дисциплинах на трассе – по скоростному спуску и супергиганту.

От конькобежцев квоты получили Ксения Коржова и Анастасия Семенова Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Конькобежцы и шорт-трекисты с большой долей вероятности медальный зачет не гарантируют

От конькобежцев квоты получили Ксения Коржова и Анастасия Семенова. У Коржовой за плечами серебряная медаль молодежного чемпионата мира-2022. В сезоне-2024/25 она выиграла шесть золотых медалей чемпионата России. Результаты Семеновой гораздо скромнее.

По итогам четырех этапов Кубка мира Семенова занимает 21-е место в общем зачете из 24. У Коржовой 17-е место в рейтинге. В рамках отбора к Играм результаты спортсменок особых перспектив пока не внушают, впрочем, как и в шорт-треке.

На Олимпиаде шорт-трекистов представят Алена Крылова и Иван Посашков. У обоих ранее отсутствовал опыт в мировых первенствах. При этом Крылова является мастером спорта. Она становилась чемпионкой России в многоборье и чемпионате России. У Посашкова победы на чемпионате России и Кубке страны.

В нынешнем сезоне после четырех этапов Кубка мира у последнего - 22-е место в рейтинге на 1000 м, у Крыловой – 26-е место на 500 м. Лучшими результатами российских шорт-трекистов в данном турнире стали 12-е место у Ивана и 21-е место - у Алены.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в двух городах Италии – в Милане и в Кортине-д’Ампеццо – с 6 по 22 февраля.