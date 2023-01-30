Конгрессмен: Россия доказывает миру, что для торговли не нужны ни доллар, ни дружба с США

Россия, против которой ввели большое количество санкций, демонстрирует всему миру, что для торговли не нужны ни дружба с США, ни доллар. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин, передает РИА Новости

«[Конфликт на Украине]... может привести к тому, что доллар перестанет быть мировой валютой. Из-за нашей собственной самоуверенности и "борьбы за спасение демократии" на Украине, которая не входит в НАТО, Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать», — пишет в своем Twitter Тэйлор Грин.

Она призвала Вашингтон остановить конфликт, посчитав, что «опосредованная война» США с Россией на Украине больше всего выгодна Китаю.

Санкционное давление на Россию увеличилось после начала спецоперации, о которой 24 февраля 2022 года заявил Президент Владимир Путин. На сегодняшний день ЕС утвердил девятый пакет рестрикций.