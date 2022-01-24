Конгрессмен Маккол призвал провести военные учения в Европе из-за кризиса вокруг Украины

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майкл Маккол предложил провести совместные учения в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии, чтобы продемонстрировать Президенту России Владимиру Путину серьезность намерений государств Запада на фоне ситуации вокруг Украины.

«Важно передать послание о сдерживании. Нам нужны совместные учения в Польше, странах Балтии, Румынии, Болгарии, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно. Он не видит, что мы настроены серьезно, и поэтому происходит наращивание (численности российских войск — прим. Т-и)», — заявил политик в интервью телеканалу CBS.

Кроме того, Маккол, старший из республиканцев в Международном комитете Палаты представителей, заметил, что Президент Соединенных Штатов Джо Байден, на его взгляд, слишком часто уступал в ходе переговоров с российским лидером.

Ранее государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США будут укреплять военный потенциал Украины во время переговоров с Россией, о чем сообщало ИА «Татар-информ».