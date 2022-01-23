Блинкен: США будут укреплять военный потенциал Украины во время переговоров с Россией

Соединенные Штаты намерены укреплять военный потенциал Украины параллельно с ведением переговоров с Россией. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

В ответ на вопрос, не планирует ли Россия «выиграть время, чтобы найти предлог для вторжения», дипломат заметил, что «именно поэтому» даже в ходе дипломатического взаимодействия с РФ американская сторона «укрепляет оборону и средства сдерживания».

«В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем в любой другой год до этого. Мы действовали против агентов России на Украине, пытающихся дестабилизировать правительство. Я только что одобрил передачу Украине американских военных технологий из других стран», — подчеркнул Блинкен.

Напомнив о работе над сплочением американских союзников и партнеров по всей Европе, госсекретарь США резюмировал: «Так что мы одновременно продвигаемся по обоим направлениям и будем готовы в любом случае. Выбор [сценария] за [Президентом России] Владимиром Путиным».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Энтони Блинкен заявил об опасности введения превентивных санкций против России.