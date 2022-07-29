Конгресс татар Тюменской области: «Татары — народ, признаваемый в России и в мире»

За последние пять — семь лет как в российских регионах, так и в Республике Татарстан татарские общественные организации показали себя достойными быть примером для других общественных объединений. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал руководитель общественной организации «Конгресс татар Тюменской области» Ринат Насыров.

«Во время первых съездов поднимались вопросы о том, что Татарстан — это государство. А нынешний съезд показывает, что татары — народ, признаваемый не только внутри Татарстана, но и во всероссийском масштабе», — отметил собеседник агентства.

По мнению Рината Насырова, работа в сфере образования и сохранения традиций никогда не останавливается, а к нынешнему моменту выросла и бизнес-элита татар.

«Они (исследователи и предприниматели — прим. Т-и) смело вносят вклад в жизнь нашей нации. Если посмотрим только Сибирь, у нас стало больше ученых, появились доктора наук. Все они связаны с конгрессом, татарами. Можно сказать, что сегодня у татар появилось понимание всего татарского мира, его вопросов, мы уже видим друг друга и мыслим масштабно», — подчеркнул руководитель Конгресса татар Тюменской области.

Ринат Насыров добавляет, что, несмотря на различные трудности, работа продолжает делаться.

«Какие бы сложности ни создавало государство, наши ясные умы — известные татары, ученые, бизнесмены вместе вырабатывают пути выхода из этих проблем. Сегодня этот выход виден. Важно на этом съезде представить татар как народ, признанный в масштабе России. Мы стали раскрывать свое содержание, показывать свою сущность — от Сахалина до Калининграда. Без нас дела нашей страны не идут. Татары сегодня себе нашли такую форму. Будешь слишком жестким — сломаешься, слишком мягким — затопчут, мы научились вот так лавировать. Какие бы ни были трудности, изменения, мы не исчезаем, не теряемся, всё равно находим выход из этого положения. Татары — народ, признанный в России и в мире», — поделился общественник своим видением ситуации.

Ранее «Татар-информ» сообщал о пяти главных событиях съезда Всемирного конгресса татар.