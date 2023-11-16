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Конгресс США принял план финансирования Правительства без помощи Израилю и Украине
Сенат Конгресса США одобрил план финансирования работы Правительства без помощи Израилю и Украине. Если документ подпишет и американский Президент Джо Байден, он будет действовать до 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на итоги заседания.
Проект поддержан 87 сенаторами, а 11 высказались против его принятия.
Как ожидается, Байден подпишет документ до 18 ноября. Помимо выделения средств на сельское хозяйство, энергетику, военное строительство, жилье и транспорт, в план включено продолжение финансирования некоторых других ведомств и программ до 2 февраля.
Напомним, что в прошлый раз подобный документ тоже не включал финансирования Украины. Тогда, несмотря на разгоревшиеся споры, Президент Байден был вынужден подписать закон, чтобы избежать приостановки работы Правительства.
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