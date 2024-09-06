Кондратьев: Татарстанцы активно развивают традицию ходить на выборы всей семьей

Фото: © Артур Халиуллов/ «Татар-информ»

Татарстанцы активно развивают традицию ходить на выборы всей семьей. Об этом сказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в беседе с «Татар-информом» и выразил надежду на то, что победители конкурса видеороликов среди многодетных семей республики «Всей семьей на выборы!» семья Абрамовых расскажет о сложившихся в республике традициях.

«Очень торжественный день сегодня. Я вообще, если мне предоставят слово, обязательно начну со слов „с праздником“. Сегодня начинается ответственная работа по проведению избирательной кампании, единого дня голосования. Вот так вот хорошо получилось, что наша семья — победитель конкурса „Всей семьей на выборы“. Сегодня встречает их [председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации] Элла Памфилова. Я надеюсь, они расскажут, как проводился этот конкурс, как он действительно влияет на то, что у нас в Татарстане ходят голосовать семьями. Старшее поколение показывает младшему, что выборы — это не только конституционное право, это еще и гражданский долг, воспитывает патриотизм. Поэтому я очень горд за нашу семью Абрамовых из Татарстана. И надеюсь, что под этим хорошим лозунгом „Всей семьей на выборы“ пройдет избирательная кампания», — сказал председатель татарстанского Центризбиркома.

Он подчеркнул, что тенденцию посещения избирательных участков семьями необходимо развивать, и добавил, что он очень рад тому, как активно в Татарстане развивают эту традицию.

В начале 2024 года ЦИК РТ объявила старт конкурса видеороликов среди многодетных семей республики «Всей семьей на выборы!». Семья Абрамовых вместе с десятками семей со всего Татарстана сняла видеоролик о том, почему важно участвовать в выборах, и стала победителем конкурса. Позже Элла Памфилова пригласила всю семью в ЦИК РФ и предложила принять участие в работе Информационного центра 6 сентября.

8 сентября 2024 года в России пройдут выборные кампании различного уровня. В Татарстане будут выбирать новый состав Государственного Совета. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.