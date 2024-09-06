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Татарстан поучаствует в работе Информационного центра ЦИК России
Республика Татарстан сегодня принимает участие в работе Информационного центра ЦИК России.
Как сообщает пресс-служба ЦИК РТ, на встрече с Председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой, которая будет транслироваться на все регионы нашей страны, Татарстан представят глава республиканской избирательной комиссии Андрей Кондратьев, а также семья Абрамовых из поселка Уруссу (Ютазинского района) – победители конкурса «Всей семьей – на выборы». Встреча начнется после 11:00.
Смотрите прямую трансляцию на сайте ЦИК РФ.
Напомним, Ирина и Евгений Абрамовы работают педагогами в школе-интернате для детей с ОВЗ. Также родители воспитывают пятерых детей: Анна (10 лет), Мария (9 лет), Лукерья (7 лет), Пелагея (3 года), Глафира (8 месяцев).
Находясь в декретном отпуске, Ирина Владимировна организовала в поселке Уруссу (Ютазинский район) волонтерское движение в поддержку бойцов СВО. Вместе с такими же неравнодушными жителями поселка она вяжет маскировочные сети, теплые вещи, сушит овощи и фрукты, собирают и отправляют продукты питания для воинов, участвующих в спецоперации. Дети рисуют открытки бойцам. Вместе с волонтерами эта семья отправила более 18 тонн гуманитарного груза.
В начале 2024 года ЦИК РТ объявила старт конкурса видеороликов среди многодетных семей республики «Всей семьей на выборы!». Семья Абрамовых вместе с десятками семей со всего Татарстана сняла видеоролик о том, почему важно участвовать в выборах. В ролике Абрамовы рассказали про каждого члена своей большей семьи, об увлечениях и важной гуманитарной миссии, которой занимаются, обязательно привлекая детей. Эта история очень впечатлила организаторов конкурса и однозначно присудила победу Абрамовым.
Позже Памфилова пригласила всю семью в ЦИК РФ, а также предложила принять участие в работе Информационного центра 6 сентября.
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