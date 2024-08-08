ЦИК РТ: в регистрации на выборы в Госсовет Татарстана отказано двум кандидатам

ЦИК Татарстана отказал в регистрации двум людям, которые хотели выдвинуть свои кандидатуры на выборы в Госсовет Татарстана. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев на онлайн-форуме избирателей «Мой голос».

«Отказали в регистрации мы всего двум кандидатам. Первому по причине отсутствия документов, второму по количеству недостоверных подписей. То есть всего мы отказали в регистрации 0,4% от всего количества кандидатов. Это очень серьезная цифра допуска к избирательной кампании», – считает председатель республиканского ЦИКа.

Он рассказал, что уже завершены два важнейших этапа избирательной кампании – выдвижение и регистрация. На 100 депутатских мандатов выдвинулись 427 человек, из них зарегистрированы 397 кандидатов.

«Необходимо отметить, что все кандидаты от пяти политических парламентских партий, самовыдвиженцы очень серьезную работу провели, подготовили в соответствии с требованиями закона все необходимые документы», – прокомментировал Кондратьев.

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.