Предвыборная агитация в СМИ Татарстана начнется 10 августа

Предвыборная агитация в СМИ в преддверии Единого дня голосования начнется 10 августа. Об этом на онлайн-форуме избирателей «Мой голос» сообщил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«10 августа мы стартуем большой кампанией. Надо отметить, что Республика Татарстан обладает значительным набором ресурсов для того, чтобы информировать население о предстоящих избирательных кампаниях», – считает Салимгараев.

В предвыборной агитации в преддверии Единого дня голосования 10 августа участвуют: региональное подразделение ВГТРК «Россия» (телеканалы «Россия» и «Россия 24», радио «Татарстан»); ресурсы АО «Татарстан Новый Век» (телеканалы ТНВ и радио «Болгар»), а также ресурсы АО «Татмедиа». Это как городские телеканалы, так и радиостанции, которые будут задействованы для информирования населения. Кроме этого, будут задействованы еще 84 государственных изданий, в их числе «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», а также городские и районные общественно-политические издания.

На этой неделе ЦИК РТ провел жеребьевку бесплатного эфирного времени для выборов в Госсовет Татарстана.

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.