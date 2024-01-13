Кондратьев: Работа СМИ во время избирательных кампаний — это вклад в открытость выборов

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Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев поздравил представителей СМИ с Днем российской печати.

«Уважаемые журналисты! В День российской печати сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша честная, открытая, объективная работа в период проведения избирательных кампаний — это всегда весомый вклад в обеспечение открытости и легитимности избирательного процесса», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦИК РТ.

Ранее журналистов с Днем российской печати поздравили Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Профессиональный праздник отмечается 13 января. Учрежден постановлением Президиума Верховного совета РФ от 28 декабря 1991 года, связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра Великого.