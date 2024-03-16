Кондратьев: Ответом на желание дискредитировать избирательную кампанию будет ЦОН

Ответом на желание дискредитировать избирательную кампанию будет Центр общественного наблюдения (ЦОН). Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа».

«Считаю, что Центр общественного наблюдения – фундамент легитимности избирательной кампании по выборам Президента России. Там есть вся достоверная информация с каждого избирательного участка», — сказал спикер.

Кондратьев добавил, что в Центре общественного наблюдения организован полноценный видеоконтроль за ходом голосования. Его работа заинтересовала международных наблюдателей, заметил он.

«Они сообщили, что у них вообще такого нет. Это такое глобальное явление. И всё под контролем», — подчеркнул он.

Глава Центризбиркома также отметил, что из более чем 16 тыс. наблюдателей, которые работают на избирательных участках в республике, 11 тыс. — представители политических партий и кандидатов в Президенты РФ. «В прошлую избирательную кампанию было больше представителей Общественных палат Татарстана и России», — заключил он.

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, а также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).