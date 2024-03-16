news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 16 марта 2024 17:08

Кондратьев: Ответом на желание дискредитировать избирательную кампанию будет ЦОН

Скопировать ссылку

Ответом на желание дискредитировать избирательную кампанию будет Центр общественного наблюдения (ЦОН). Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа».

«Считаю, что Центр общественного наблюдения – фундамент легитимности избирательной кампании по выборам Президента России. Там есть вся достоверная информация с каждого избирательного участка», — сказал спикер.

Кондратьев добавил, что в Центре общественного наблюдения организован полноценный видеоконтроль за ходом голосования. Его работа заинтересовала международных наблюдателей, заметил он.

«Они сообщили, что у них вообще такого нет. Это такое глобальное явление. И всё под контролем», — подчеркнул он.

Глава Центризбиркома также отметил, что из более чем 16 тыс. наблюдателей, которые работают на избирательных участках в республике, 11 тыс. — представители политических партий и кандидатов в Президенты РФ. «В прошлую избирательную кампанию было больше представителей Общественных палат Татарстана и России», — заключил он.

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, а также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

#выборы президента-2024
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100