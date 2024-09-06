Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кондратьев ответит на вопросы жителей Татарстана о выборах в Госсовет РТ
Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев завтра, 7 сентября, ответит на вопросы пользователей социальных сетей в прямом эфире интернет-сообщества Республика Татарстан.
Темой эфира станут выборы в Государственный Совет РТ VII созыва. Речь пойдет, в частности, о том, готова ли избирательная система республики к выборам в парламент Татарстана, какова конкуренция среди кандидатов и как будет обеспечиваться открытость и легитимность голосования.
Онлайн-эфир можно посмотреть в субботу в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», начало трансляции — в 10.00.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»