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Политика 6 сентября 2024 16:26

Кондратьев ответит на вопросы жителей Татарстана о выборах в Госсовет РТ

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Кондратьев ответит на вопросы жителей Татарстана о выборах в Госсовет РТ
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев завтра, 7 сентября, ответит на вопросы пользователей социальных сетей в прямом эфире интернет-сообщества Республика Татарстан.

Темой эфира станут выборы в Государственный Совет РТ VII созыва. Речь пойдет, в частности, о том, готова ли избирательная система республики к выборам в парламент Татарстана, какова конкуренция среди кандидатов и как будет обеспечиваться открытость и легитимность голосования.

Онлайн-эфир можно посмотреть в субботу в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», начало трансляции — в 10.00.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

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#Андрей Кондратьев #Выборы в Госсовет РТ #прямой эфир
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