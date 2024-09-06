Андрей Кондратьев: «Участие в выборах – это вклад в развитие и процветание Татарстана»

Андрей Кондратьев: «Все подготовительные мероприятия завершились. И сейчас избирательная система Татарстана находится в высокой степени готовности»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Конкуренция составляет около четырех кандидатов на один депутатский мандат»

– Андрей Станиславович, несколько дней осталось до выборов. Насколько Татарстан готов к их проведению, все ли работы завершены?

– Все подготовительные мероприятия завершились. И сейчас избирательная система Татарстана находится в высокой степени готовности к голосованию на выборах в Госсовет.

С 28 августа к работе приступили 2760 участковых избирательных комиссий республики, обучение прошли все члены УИК. Избирательные участки оснащены всем необходимым технологическим оборудованием – кабинками для голосования, урнами.

Отработаны вопросы безопасности, обеспечения избирательных прав людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мы ежедневно отрабатываем все возникающие вопросы, чтобы выборы в парламент Татарстана прошли в соответствии с требованиями законодательства. Наша главная задача – обеспечить честное и прозрачное голосование для каждого жителя республики.

– В Госсовет Татарстана должно быть избрано 100 депутатов. Насколько конкурентной будет борьба за депутатские мандаты?

– Мы успешно прошли два очень важных этапа избирательной кампании – выдвижение и регистрацию кандидатов. На 100 депутатских мандатов выдвинулись 427 человек, из них зарегистрированы 385: по партийным спискам – 168 человек и по одномандатным округам – 217.

Практически все, кто хотел принять участие в выборах, получили такую возможность. На мой взгляд, это признак открытости и конкурентности выборов. В среднем конкуренция составляет около четырех кандидатов на один депутатский мандат.

В выборах в Госсовет Татарстана по единому республиканскому округу и в одномандатных избирательных округах участвуют пять политических партий: «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия» и КПРФ.

– Выборы в Татарстане проходят по смешанной системе. В чем ее особенность и преимущество?

– Это позволяет учесть как предпочтения избирателей относительно политических партий, так и конкретных кандидатов в одномандатных округах. На выборах в Государственный Совет республики 50 депутатов будут избраны попартийным спискам, еще 50 – по одномандатным округам. Каждый округ представляет один депутат.

Поэтому избиратели получат два бюллетеня для голосования – по партийным спискам светло-зеленого цвета и по одномандатным округам светло-розового цвета.

В первом бюллетене указаны все политические партии, зарегистрированные для участия в выборах. Названия партий расположены в порядке, определенном жеребьевкой. Каждой партии в бюллетене отводится равная площадь.

Во втором бюллетене указаны кандидаты, зарегистрированные в одномандатном округе. В этом документе фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке, как и предусмотрено законом.

«Мы очень внимательно относимся к молодым и будущим избирателям» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Принять участие в выборах имеют право 17 тыс. впервые голосующих жителей республики»

– Как будут работать избирательные участки в день голосования и сколько человек ЦИК республики задействует для проведения выборов?

– Всего в единый день голосования, 8 сентября, на территории Татарстана откроются 2760 избирательных участков. Все они начнут работу в 7 часов утра и продолжат до 8 вечера. После закрытия избирательных участков предстоит подсчет голосов.

В организации парламентских выборов вреспублике задействовано более 21 тыс. человек. Это члены 65 территориальных и участковых избирательных комиссий, а также волонтеры, сотрудники правоохранительных органов для обеспечения безопасности на участках имедицинские работники.

Как я уже сказал, с 28 августа все члены УИК приступили к активной работе. Они занимаются подготовкой избирательных участков, проводят инвентаризацию, проверяют исправность технологического оборудования.

– Сколько в Татарстане молодых избирателей, которые впервые смогут проголосовать на выборах?

– Центральная избирательная комиссия Татарстана уточняет численность избирателей, зарегистрированных на территории республики, один раз в полгода. По данным на 1 июля, избирательным правом обладают более 2,9 млн татарстанцев.

Принять участие в выборах 8 сентября имеют право 17 тыс. впервые голосующих жителей республики. Мы очень внимательно относимся к молодым и будущим избирателям.

– Благодаря механизму «Мобильный избиратель» татарстанцы могут голосовать на выборах по месту своего нахождения. Многие ли воспользовались такой возможностью?

– До 4 сентября каждый избиратель мог выбрать участок, чтобы проголосовать там, где ему удобно. Такой возможностью воспользовались более 20 тыс. татарстанцев.

Заявления по технологии «Мобильный избиратель» подавались через портал Госуслуг РФ, в офисах МФЦ, в территориальных и участковых избирательных комиссиях. Большинство татарстанцев выбрали портал Госуслуг.

– Какая информационная работа о предстоящих выборах проводилась среди избирателей?

– Несмотря на то что татарстанцы всегда активно участвуют в выборах, работа по информированию избирателей необходима. Мы обновили проект «ИнформУИК», который летом охватил Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Зеленодольск – крупные города республики.

На улицах, возле торговых центров, в парках и скверах, у проходных организаций разместили специальные информационные точки, где каждый избиратель мог получить всю информацию о выборах в Госсовет.

Например, проинформировали, где находится избирательный участок, по какому графику он работает, можно ли проголосовать по месту нахождения. На наш взгляд, такое общение очень важно. Во-первых, избиратель получает информацию из первых уст. А чем больше он знает о возможностях голосования, тем больше желания прийти на выборы. И, во-вторых, это практически персональное приглашение на выборы.

«Будет работать Центр общественного наблюдения. Там наблюдатели и юристы будут проводить мониторинг видеоизображений с избирательных участков» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«До 75% состава избирательных комиссий представляют различные политические силы»

– Вы уже сказали, что важно обеспечить честные и прозрачные выборы. А какие меры для этого приняты?

– Во-первых, на избирательных участках весь день будут работать около 14 тыс. наблюдателей. Они назначены зарегистрированными кандидатами, политическими партиями и Общественной палатой республики. После закрытия избирательных участков наблюдатели будут следить за подсчетом бюллетеней и подведением итогов голосования.

Во-вторых, контролировать ход голосования будут представители аккредитованных СМИ. Хочется отметить и роль членов избирательных комиссий в обеспечении легитимности выборов. Важно, что они представляют разные политические партии и общественные организации. Это способствует открытости и прозрачности избирательного процесса. По нашим оценкам, до 75% состава избирательных комиссий представляют различные политические силы республики.

В Центральной избирательной комиссии Татарстана 8 сентября будет работать информационный центр. Он необходим для мониторинга и координации избирательного процесса. То есть сотрудники центра будут отслеживать возможные инциденты, координировать действия избирательных комиссий. Они также должны оперативно реагировать на все обращения и жалобы избирателей.

Кроме того, будет работать Центр общественного наблюдения. Там наблюдатели и юристы будут проводить мониторинг видеоизображений с избирательных участков. Средствами видеонаблюдения и видеофиксации обеспечены крупные избирательные участки и территориальные избирательные комиссии. Поэтому будет контроль как за выдачей бюллетеней, так и за их хранением.

– Какие еще технические средства планируется использовать для чистоты выборов?

– На участках с численностью более 2 тыс.избирателей будут применяться технические средства проведения голосования и подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней, или КОИБ.

Они снабжены электронной системой и сканером, который позволяет считывать информацию с бюллетеня и вести автоматический подсчет голосов. Результаты сразу направляются в государственную автоматизированную систему «Выборы». Комплекс оборудован детектором двойного листа, то есть машина принимает только один бюллетень за раз. Поэтому если будет попытка провести в КОИБ более одного бюллетеня, устройство отклонит это действие. Неправильно оформленный бюллетень или бюллетень с другого участка комплекс также не примет.

Все протоколы об итогах голосования изготовлены с использованием технологии QR-кодирования. Она позволит избежать ошибок при составлении документа и не допустить их при введении данных в систему «Выборы».

Раньше системный администратор территориальной избирательной комиссии вводил данные вручную, а теперь просто сканирует QR-код протокола. Это исключает ошибки при вводе данных и значительно сокращает время на подведение итогов голосования.

«Помните, что голос каждого важен – он влияет на будущее нашей республики» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Деятельность парламента отражается на жизни каждого татарстанца»

– Почему так важно прийти на выборы?

– Выборы депутатов Государственного Совета – одно из важнейших событий в общественно-политической жизни республики. Депутаты принимают законы, которые напрямую влияют на развитие экономики, социальной сферы, образования, здравоохранения и других отраслей региона. То есть деятельность парламента отражается на жизни каждого татарстанца.

Поэтому Центральная избирательная комиссия приглашает татарстанцев на выборы. Помните, что голос каждого важен – он влияет на будущее нашей республики. Мы считаем, что участие в выборах – это вклад в развитие и процветание родного Татарстана.

К тому же на избирательных участках всегда создается праздничная атмосфера. На площадках организуются выездная торговля, различные активности, игры и эстафеты для детей. Поэтому можно прийти и проголосовать всей семьей.

Еще раз напоминаю, что все избирательные участки 8 сентября будут работать с 7 утра до 8 вечера.

– Как проголосовать тем, кто по состоянию здоровья не может лично посетить избирательные участки?

– Если человек по уважительной причине не может проголосовать на своем избирательном участке, то есть возможность проголосовать на дому. В таком случае можно лично или через доверенное лицо подать заявление или позвонить в свою участковую избирательную комиссию. Это нужно сделать до 14 часов 8 сентября.

Если вы знаете, что где-то есть человек, который не сможет прийти в день голосования на избирательный участок по состоянию здоровья или сам ухаживает за больным человеком, – сообщите, мы обязательно придем на выручку. Все избирательные комиссии готовы обеспечить возможность голосования на дому.

– Когда станут известны результаты голосования?

– Предварительные результаты будут известны избирателям утром 9 сентября. Окончательные итоги по одномандатным округам подведем до 12 сентября, по партийным спискам — до 16 сентября. Но общие результаты выборов объявим не позднее 19 сентября.