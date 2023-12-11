Кондратьев: Отрадно, что явка на довыборах муниципальных депутатов составила 63,11%

Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В воскресенье, 10 декабря, в Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Их результаты прокомментировал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Хорошая новость. Накануне в Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В общей сложности право на участие в довыборах имели более 16 тыс. избирателей в 15 районах республики. Отрадно, что явка на воскресных выборах составила 63,11% — считаю, что для муниципальной кампании это безусловно хороший результат», — подчеркнул глава ЦИК.

«Все 116 кандидатов успешно прошли этап выдвижения, были зарегистрированы. Радует их активность, ведь на некоторых участках конкуренция составляла от 9 до 12 человек на один депутатский мандат», — добавил он.

«Дополнительные выборы прошли открыто и легитимно, в строгом соответствии с законодательством. Обращения в Центральную избирательную комиссию носили исключительно информационно-справочный характер. Нарушений на избирательных участках не зафиксировано. Впереди выборы Президента Российской Федерации. Готовимся!» — резюмировал Андрей Кондратьев.

Жители республики выбирали депутатов в городские советы и советы сельских поселений. Эта избирательная кампания охватила 15 районов республики: Агрызский, Аксубаевский, Альметьевский, Апастовский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Елабужский, Зеленодольский, Кукморский, Лениногорский, Менделеевский, Тукаевский и Ютазинский, а также Нижнекамский и Нурлатский, где выборы проходили в городах, являющихся райцентрами.

Правом на участие в дополнительных выборах депутатов муниципальных образований обладали свыше 16 тыс. татарстанцев, в том числе 290 впервые голосующих. Независимое наблюдение за ходом голосования обеспечивали около 200 наблюдателей: представители региональных отделений политических партий, кандидатов в депутаты, Общественной палаты РТ, институтов гражданского общества. На избирательных участках работали и представители средств массовой информации: для освещения голосования в Центральной избирательной комиссии Татарстана аккредитовались более 50 журналистов из 18 региональных медиа.

Всего в течение дня 10 декабря на телефон горячей линии ЦИК РТ поступило 67 обращений от жителей Татарстана. Все они носили информационно-справочный характер, жалоб среди них не было. Нарушений, влияющих на результаты голосования, не зафиксировано. После закрытия избирательных участков члены комиссий приступили к подсчету голосов, отметили в Центральной избирательной комиссии региона.