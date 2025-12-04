Кондратьев об итогах 30-летия КВН РТ: Две команды в Высшей лиге и приглашение в Кремль

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На торжественном открытии Международного кубка КВН в Казани президент Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан Андрей Кондратьев подвел итоги юбилейного 30-го сезона и раскрыл новые амбициозные планы.

Кондратьев назвал концертный зал КСК КФУ «УНИКС» «родиной» татарстанского КВН, где три десятилетия назад зародилось движение и где ровно год назад был дан старт юбилейному сезону.

«Именно тогда родилась идея, что на закрытие года мы проведем Международный кубок чемпионов. И вот, собственно говоря, сказано – сделано», – отметил он.

Главными достижениями сезона глава КВН РТ назвал беспрецедентный успех республики на всероссийском уровне:

Впервые в истории сразу две команды из Татарстана – «Каракуз» (Альметьевск) и «ИнДа» (Набережные Челны) – играли в Высшей лиге Международного союза КВН.

Он рассказал, что обновленные «Четыре татарина» приняли участие в съемках Первого канала и получили приглашение на юбилейный концерт в Кремль в будущем году.

На будущее, по его словам, запланированы не менее масштабные проекты: крупный международный турнир с участием Татарской лиги и открытие собственного Театра КВН.

Кондратьев поблагодарил руководство республики, Казанский федеральный университет и телеканал ТНВ за поддержку движения, подчеркнув его уникальность: «У нас играют на двух государственных языках. Это служит развитию КВН», – заключил Андрей Кондратьев.