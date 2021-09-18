Кондратьев о выборах-2021: «Татарстан вновь показывает высокие стандарты организации»

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва в Татарстане проходят в штатном режиме. Об этом в Едином информационном центре в Казани заявил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Основная особенность выборов 2021 года — это незамедлительное выездное реагирование на сообщения с участковых комиссий. Мы выезжали, с председателем и членами комиссии смотрели конкретно, кто жалуется, что произошло и принимали решение. Выборы идут в штатном режиме. Никаких моментов, которые бы выбили работу участковых комиссий или каким-либо образом воздействовали на работу территориальных комиссий, — не было. Татарстан вновь показывает высокие стандарты организации», — подчеркнул докладчик.

Про себя Андрей Кондратьев рассказал, что он лично объехал около 50 избирательных участков. Особое внимание он обратил на позтитивную атмосферу на местах, в том числе и правоохранительных органов, которые дружелюбно относились ко всем без исключения избирателям.

«Сотрудники МВД, МЧС, Роспотребнадзор, члены избирательных комиссий постоянно осуществляют контроль на участках — а это 880 тыс. человек по России и 22 тыс. 155 человек в Татарстане — все работают напряженно, профессионально. Будем идти дальше. Сегодня второй день важнейшей политической кампании», — резюмировал спикер.

Ранее Андрей Кондратьев сообщил, что сбоев в работе видеокамер не выявлено, о чем сообщало ИА «Татар-информ».