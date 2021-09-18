ЦИК РТ об итогах первого дня голосования: «Сбоев в работе видеокамер не выявлено»

Сбоев, инцидентов и нареканий по системе видеонаблюдения в первый день голосования депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва выявлено не было. Об этом в Едином информационном центре заявил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«„Ростелекомом“ создана огромная мониторинговая группа, которая следила за действиями всех систем и видеокамер, которые находятся на избирательных участках. Нареканий, сбоев, инцидентов в работе видеокамер не выявлено», — подчеркнул докладчик.

Андрей Кондратьев отметил, что мониторинговая группа ЦИК РТ также следила за процессом выборов: камеры работали и без света, и со светом. «Вся ситуация на контроле, жалоб не поступало», — резюмировал спикер.

Накануне завершился первый день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва. Всего на избирательных участках Татарстана работали почти 13 тыс. наблюдателей. В общей сложности в Татарстане голоса за своих кандидатов отдали 32,1% избирателей Татарстана. Вне помещений проголосовали 5,47% избирателей, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».