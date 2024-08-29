Кондратьев о возможных провокациях на выборах: «Уверен, враги не дремлют»

Андрей Кондратьев

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев ответил на вопрос, ожидают ли в ЦИК провокаций в единый день голосования 8 сентября.

«Я уверен, что в нынешней непростой ситуации, в которой находится Россия – специальная военная операция, экономическое жесткое давление, информационная война, – уверен, что наши враги не дремлют, готовят провокации. Но наша задача быть готовыми, предусмотреть все варианты и проводить профилактику таких действий», – сказал Кондратьев.

Он вспомнил, как в других российских регионах случались провокации во время президентской кампании в марте 2024 года. Тогда избирательные урны как минимум в пяти субъектах пытались залить зеленкой, и известен один факт аналогичной порчи КОИБ.

Ранее Кондратьев напомнил, как проголосовать 8 сентября в удобном месте.