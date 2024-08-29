Глава ЦИК РТ напомнил, как проголосовать 8 сентября в удобном месте

Руководитель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев напомнил о сервисе «Мобильный избиратель» во время презентации избирательного участка в казанском КЦ «Московский».

«Хочу напомнить, что у нас действует сервис «Мобильный избиратель», причем действует до 4 сентября. После этого никакие звонки и просьбы не действуют – закон есть закон. Нам нужно время, чтобы перенести избирателя с одного участка на другой в рамках сервиса», – пояснил Кондратьев.

Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность избирателю проголосовать, если место его нахождения в день голосования не совпадает с местом его регистрации. Для этого жителю Татарстана нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения любым удобным способом: через Госуслуги, МФЦ, территориальную избирательную комиссию (ТИК) либо участковую избирательную комиссию (УИК).

Также можно подать заявление или позвонить в свою участковую избирательную комиссию, чтобы предупредить о голосовании на дому. Это можно сделать до 14:00 8 сентября.

«Если вы знаете, что где-то есть человек, который не сможет прийти в день голосования на избирательный участок по состоянию здоровья или сам ухаживает за больным человеком – сообщите, помогите, мы обязательно придем на выручку. Все избирательные комиссии к голосованию на дому готовы», – сказал председатель ЦИК РТ.

Со вчерашнего дня работают все 2760 избирательных комиссии в Татарстане.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.