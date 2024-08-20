Кондратьев о бюллетенях для выборов: «Они проходят очень серьезную экспертизу»

В полной защите бюллетеней на выборах в Государственный Совет РТ от подделки можно не сомневаться. Об этом на встрече с журналистами заявил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев.

«Во-первых, мы печатаем эти избирательные бюллетени в старейшем полиграфическо-издательском комплексе „Идел-пресс“, [основанном в] 1971 году. Это гарантия качества, это уважение к этой организации. Мы понимаем, что бюллетени, как бланки строгой отчетности, проходят очень серьезную экспертизу и оценку здесь, на полиграфическом комбинате», — подчеркнул он.

Второй фактор — тангирная сетка, разработанная специалистами предприятия. Перед каждой выборной кампанией ее модернизируют, чтобы усилить степень защиты и исключить посторонние вмешательства в процесс голосования. Бюллетени единого округа защищены светло-зеленой сеткой, одномандатного — светло-розовой. На бюллетени для КОИБ тангирную сетку наносят только с одной стороны, а с другой они отпечатаны чёрной краской.

«После того, как завершится печать в полиграфическом комбинате, под военизированной охраной бюллетени доставляются в территориальные избирательные комиссии во все районы. Также они сдаются под охрану правоохранительных органов, под видеонаблюдение. И практически до 1 сентября все они будут в наших муниципальных районах», — заключил Кондратьев.

Напомним, 8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.