Кондратьев: Молодежь проявляет активность на довыборах муниципальных депутатов в РТ

Молодые татарстанцы, впервые принимающие участие в голосовании, проявляют активность на избирательных участках на выборах муниципальных депутатов. Об этом рассказал председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.

В выборах 10 декабря могут принять участие 16 тыс. жителей республики, из которых 290 проголосуют впервые. На избирательных участках их встречают сотрудники участковых комиссий, которые дарят им памятные сувениры.

«Для них это особенный день, нынешние выборы — первые в их жизни. Уверен, они сделают осознанный выбор в интересах своего родного города или села. Поздравляю, желаю успехов и удачи!» — сказал Кондратьев.

Напомним, что участки в 15 районах республики продолжат работу до 20.00. На 12.00 явка превысила 48%.

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