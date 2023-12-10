news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 10 декабря 2023 13:28

Кондратьев: Молодежь проявляет активность на довыборах муниципальных депутатов в РТ

Скопировать ссылку
Кондратьев: Молодежь проявляет активность на довыборах муниципальных депутатов в РТ

Молодые татарстанцы, впервые принимающие участие в голосовании, проявляют активность на избирательных участках на выборах муниципальных депутатов. Об этом рассказал председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.

В выборах 10 декабря могут принять участие 16 тыс. жителей республики, из которых 290 проголосуют впервые. На избирательных участках их встречают сотрудники участковых комиссий, которые дарят им памятные сувениры.

«Для них это особенный день, нынешние выборы — первые в их жизни. Уверен, они сделают осознанный выбор в интересах своего родного города или села. Поздравляю, желаю успехов и удачи!» — сказал Кондратьев.

Напомним, что участки в 15 районах республики продолжат работу до 20.00. На 12.00 явка превысила 48%.

Фото: https://t.me/cik_rt

#довыборы #молодежь #андрей кондратьев
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100