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Явка на довыборах муниципальных депутатов в Татарстане превысила 48%
На 12.00 явка на дополнительных выборах депутатов городских и сельских советов в Татарстане составила 48,74%. Правом на участие в голосовании обладают свыше 16 тыс. человек, сообщает Центризбирком РТ.
Напомним, что участки для голосования с 7 утра открыты в 15 муниципальных образованиях республики. Принять участие в нем можно до 20.00.
Напомним, что на 29 вакантных мандатов претендуют 116 кандидатов – представители региональных отделений политических партий и самовыдвиженцы.
Как заявлял ранее председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, во время проведения голосования будет работать телефон горячей линии ЦИК Татарстана: 8 (843) 292-84-33. По нему можно будет получить справочную информацию, а также сообщить о возможных нарушениях на участках для голосования.
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