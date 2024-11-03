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Культура 3 ноября 2024 11:26

Кондратьев: КВН напомнил нам о ключевых ценностях и подарил возможность творить

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Кондратьев: КВН напомнил нам о ключевых ценностях и подарил возможность творить
Андрей Кондратьев
Фото: © «Татар-информ»

Появление Клуба веселых и находчивых в Татарстане 30 лет назад стало одним из самых важных и знаковых событий в жизни республики. Такое мнение высказал один из его основоположников президент КВН РТ Андрей Кондратьев.

«Все свои жизненные победы, все самые важные события в жизни мы связываем именно с КВН. Тридцать лет назад сложно было представить, что новая история, которая началась в стенах Казанского медицинского института, и студенческая команда „Четыре татарина“ вдохновят тысячи молодых людей на победу и стремление добиться успеха во всем, за что бы ты ни брался. Слово „алга“ из кавээновской шутки превратилось в жизненный принцип», — заметил собеседник агентства.

Популярность в Татарстане Клуб веселых и находчивых начал набирать в 1990-е годы, став таким образом альтернативой печально известному «Казанскому феномену». По словам Андрея Кондратьева, КВН на тот момент взял на себя мощную объединяющую роль, напомнил о ключевых ценностях и подарил возможность творить. Татарстанские чиновники тогда поддержали молодежь и, по его оценке, сделали «самую надежную инвестицию в развитие республики».

Раис Татарстана Рустам Минниханов, Министерство по делам молодежи, флагманские предприятия республики поддерживают движение КВН и сейчас. Оказывают спонсорскую помощь, помогают организовывать мероприятия, произносят теплые слова в адрес участников клуба.

«Из движения КВН выросли важные международные проекты, чемпионаты, высококлассные телевизионные федеральные проекты, министерские портфели. Страна получила команду уникальных, многозадачных, амбициозных менеджеров болеющих за общее дело, за Родину, за успех», заключил президент КВН РТ.

Он также выразил надежду на то, что у татарстанского Клуба веселых и находчивых впереди еще много ярких, интересных страниц, и поблагодарил всех, кто был и продолжает оставаться «частью этой замечательной истории».

Ранее сообщалось, что 7 ноября в Казани состоится «Кубок чемпионов КВН Татарстана» — праздничное шоу, посвященное 30-летию республиканского Клуба веселых и находчивых. Празднование 30-летия КВН РТ практически совпадает с праздником Клуба веселых и находчивых, который отмечается 8 ноября. В 1961 году в этот день вышел в эфир первый выпуск телепередачи. А с 2001 года эта дата отмечается как Международный день КВН.

За эти годы в Татарстане было создано более 1300 команд. Проведено свыше 2,5 тысячи игр, выпущено более 600 телепередач. Выиграно семь кубков и один суперкубок — «Сборная Татнефти» была чемпионом Высшей лиги, «Четыре татарина» и «Каракуз» становились трехкратными лауреатами золотых наград Международного музыкального фестиваля. Также «Четыре татарина» являются двукратными вице-чемпионами Высшей лиги и чемпионами Первой лиги.

Кроме того, была издана книга о людях и событиях трех десятилетий истории движения КВН Татарстана, а также снят документальный фильм с участием самых ярких представителей клуба.

#КВН РТ #Андрей Кондратьев
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