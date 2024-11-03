Кондратьев: КВН напомнил нам о ключевых ценностях и подарил возможность творить

Андрей Кондратьев

Фото: © «Татар-информ»

Появление Клуба веселых и находчивых в Татарстане 30 лет назад стало одним из самых важных и знаковых событий в жизни республики. Такое мнение высказал один из его основоположников — президент КВН РТ Андрей Кондратьев.

«Все свои жизненные победы, все самые важные события в жизни мы связываем именно с КВН. Тридцать лет назад сложно было представить, что новая история, которая началась в стенах Казанского медицинского института, и студенческая команда „Четыре татарина“ вдохновят тысячи молодых людей на победу и стремление добиться успеха во всем, за что бы ты ни брался. Слово „алга“ из кавээновской шутки превратилось в жизненный принцип», — заметил собеседник агентства.

Популярность в Татарстане Клуб веселых и находчивых начал набирать в 1990-е годы, став таким образом альтернативой печально известному «Казанскому феномену». По словам Андрея Кондратьева, КВН на тот момент взял на себя мощную объединяющую роль, напомнил о ключевых ценностях и подарил возможность творить. Татарстанские чиновники тогда поддержали молодежь и, по его оценке, сделали «самую надежную инвестицию в развитие республики».

Раис Татарстана Рустам Минниханов, Министерство по делам молодежи, флагманские предприятия республики поддерживают движение КВН и сейчас. Оказывают спонсорскую помощь, помогают организовывать мероприятия, произносят теплые слова в адрес участников клуба.

«Из движения КВН выросли важные международные проекты, чемпионаты, высококлассные телевизионные федеральные проекты, министерские портфели. Страна получила команду уникальных, многозадачных, амбициозных менеджеров — болеющих за общее дело, за Родину, за успех», — заключил президент КВН РТ.

Он также выразил надежду на то, что у татарстанского Клуба веселых и находчивых впереди еще много ярких, интересных страниц, и поблагодарил всех, кто был и продолжает оставаться «частью этой замечательной истории».

Ранее сообщалось, что 7 ноября в Казани состоится «Кубок чемпионов КВН Татарстана» — праздничное шоу, посвященное 30-летию республиканского Клуба веселых и находчивых. Празднование 30-летия КВН РТ практически совпадает с праздником Клуба веселых и находчивых, который отмечается 8 ноября. В 1961 году в этот день вышел в эфир первый выпуск телепередачи. А с 2001 года эта дата отмечается как Международный день КВН.

За эти годы в Татарстане было создано более 1300 команд. Проведено свыше 2,5 тысячи игр, выпущено более 600 телепередач. Выиграно семь кубков и один суперкубок — «Сборная Татнефти» была чемпионом Высшей лиги, «Четыре татарина» и «Каракуз» становились трехкратными лауреатами золотых наград Международного музыкального фестиваля. Также «Четыре татарина» являются двукратными вице-чемпионами Высшей лиги и чемпионами Первой лиги.

Кроме того, была издана книга о людях и событиях трех десятилетий истории движения КВН Татарстана, а также снят документальный фильм с участием самых ярких представителей клуба.