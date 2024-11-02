КВН Татарстана отметит 30-летие праздничным Кубком чемпионов РТ

7 ноября в Казани состоится «Кубок чемпионов КВН Татарстана» — праздничное шоу, посвященное 30-летию республиканского движения Клуба веселых и находчивых.

За эти годы в республику было создано более 1300 команд. Проведено свыше 2,5 тысячи игр, выпущено более 600 телепередач. Выиграно семь кубков и один суперкубок — «Сборная Татнефти» становилась чемпионом Высшей лиги, «Четыре татарина» и «Каракуз» стали трехкратными лауреатами золотых наград Международного музыкального фестиваля. Также «Четыре татарина» являются двукратными вице-чемпионами Высшей лиги, чемпионами Первой лиги.

Через организационную школу Клуба веселых и находчивых Татарстана прошли многие из сегодняшних политиков и государственных деятелей Республики Татарстан и Российской Федерации.

На праздничном шоу, которое пройдет в УНИКСе, ожидается выступление команд «Горячие головы» (Казань), «Экипаж» (Казань), «Академия 02» (Казань), «Сборная Челнов», (Набережные Челны), «Свои люди» (Бугульма), «Сборная Нижнекамска» (Нижнекамск), «Система зажигания» (Елабуга), «Каракуз» (Альметьевск), «Ингеборга Дапкунайте (Набережные Челны), «Сборная татарской лиги» (Казань), «Сборная юниор лиги», «Сборная студ лиги» (лига Города), «Танцы вокруг луны» (Казань), «КИПАСА» (Казань), «Неуправляемый синдром» (Набережные Челны), «Эпатаж» (Казань), «Доктор Живаго» (Казань), «Рамазан» (Казань). Также порадуют публику молодые представители Татарстана — будущее движения КВН республики, а также участники легендарной команды КВН 90-х «Четыре татарина».

Кроме того, была издана книга о людях и событиях трех десятилетий истории движения КВН Татарстана, а также снят документальный фильм с участием самых ярких представителей клуба.

Празднование 30-летия КВН РТ практически совпадает с праздником Клуба веселых и находчивых, который отмечается 8 ноября. В 1961 году в этот день вышел в эфир первый выпуск телепередачи. А с 2001 года эта дата отмечается как Международный день КВН.