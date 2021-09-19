Концерт «Я проголосовал» у «Ак Барс Арены» завершился праздничным салютом

Автор фото: Владимир Васильев

Сегодня на «Ак Барс Арене» в Казани прошел большой праздничный концерт, который стал кульминацией культурной программы в заключительный день выборов в Госдуму. Концерт завершился салютом.

С двух часов дня по браслету «Я проголосовал» можно было бесплатно посетить выступление звезд татарстанской и российской эстрады. Для казанцев и гостей столицы Татарстана выступили Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, группы Uma2rman, Filatov&Karas, рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов.

К гостям также обратился Президент Татарстана Рустам Минниханов, который поблагодарил татарстанцев за активное участие в голосовании.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва прошли 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проводились довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, в республике были организованы дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.