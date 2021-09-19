Минниханов: Нам важно сформировать мощную команду от Татарстана в Федеральном собрании

Президент Татарстана Рустам Минниханов на «Ак Барс Арене» во время концерта «Я проголосовал!» поблагодарил всех, кто принял участие в выборах в Государственную Думу России восьмого созыва.

«Завершились выборы в Государственную Думу Федерального собрания. Я искренне хотел бы поблагодарить каждого, кто участвовал в выборах. Хотел бы поблагодарить за то, что вы имеете такую мощную гражданскую позицию. Позицию: сильная Россия — сильные регионы. И нам очень важно было сформировать мощную команду, которая будет представлять нашу республику в Федеральном собрании», — подчеркнул Рустам Минниханов.

По его словам, Татарстан и его столица — одни из самых лучших в стране. «Мы сделаем все, чтобы наша республика, наша столица были комфортной и удобной», — обратился к участникам концерта руководитель республики.