Концерт, выставка кукол и показ фильма: в Казани завершат фестиваль «Панорама»

В кинотеатре «Мир» завершат кинофестиваль народов Татарстана «Панорама». Проект был посвящен Году родных языков и народного единства в РТ. В течение года в кинотеатре «Мир» прошли Дни чувашского, марийского, башкирского, грузинского, якутского кино. Кроме того, зрители смогли увидеть славянские, армянские, индийские и бурятские фильмы.

«За время проведения фестиваля нам удалось выйти на режиссеров-представителей кинематографов разных национальностей. К примеру, показывая грузинское кино, мы общались с грузинскими кинематографистами, или узбекское кино мы запрашивали у узбекских коллег. Благодаря этому нам удалось составить картину того, в каком состоянии сегодня находится региональный кинематограф. Сегодня наблюдается бум в регионах Поволжья – многие заинтересованы в съемках национальных фильмов», - рассказала директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

В программе закрытия – музыкальные и танцевальные номера от фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас», солистки узбекского танцевального коллектива «Хумо» Юлии Ким, лауреата фестивалей фольклорной музыки, гусляра Натальи Эллер, а также варганиста Ильдара Варгана.

На территории кинотеатра также развернется выставка кукол Дома Дружбы народов Татарстана, которая представит палитру национальных костюмов.

Программа завершится показом фильма «Один на миллион» режиссера Муххидина Музаффара.

Мероприятие запланировано на 22 декабря. Начало – в 18:30. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте кинотеатра.