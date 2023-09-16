В Казани отменили концерт к 50-летию Шатунова

Фото предоставлено Альбиной Кармышевой.

Казанский концерт к 50-летию певца Юрия Шатунова отменен по техническим причинам. Об этом «Татар-информу» сообщила организатор события — певица Альбина Кармышева.

«Концерт отменен по техническим причинам и в связи с ситуацией в стране», — пояснила Кармышева.

Он должен был состояться на Кремлевской набережной 17 сентября.

В прошлом году концерты, посвященные памяти Юрия Шатунова, состоялись в Казани 4 сентября и в Зеленодольске 18 сентября. Мероприятия собрали большое количество поклонников певца. После этого любители творчества Шатунова и музыканты обратились к организаторам с просьбой провести концерт еще раз.

Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня прошлого года. Причиной смерти стал острый инфаркт.