Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани отменили концерт к 50-летию Шатунова
Казанский концерт к 50-летию певца Юрия Шатунова отменен по техническим причинам. Об этом «Татар-информу» сообщила организатор события — певица Альбина Кармышева.
«Концерт отменен по техническим причинам и в связи с ситуацией в стране», — пояснила Кармышева.
Он должен был состояться на Кремлевской набережной 17 сентября.
В прошлом году концерты, посвященные памяти Юрия Шатунова, состоялись в Казани 4 сентября и в Зеленодольске 18 сентября. Мероприятия собрали большое количество поклонников певца. После этого любители творчества Шатунова и музыканты обратились к организаторам с просьбой провести концерт еще раз.
Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня прошлого года. Причиной смерти стал острый инфаркт.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»