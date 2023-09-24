Концерт с «Отпетыми мошенниками» в Нижнекамске собрал более 25 тысяч человек

Масштабным концертом завершился второй день празднования Дня города Нижнекамска, которому в этом году исполнилось 57 лет. Послушать любимых артистов пришли 25 тысяч человек, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

«Всем нам спасибо за то, что мы вместе и что у нас все хорошо. Всех с праздником!» — приветствовал со сцены всех собравшихся глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Одними из первых на сцену вышли специальные гости — трио «Казан Егетлере». Затем их сменили Guns и Динара Ряхимова. Они исполнили свои хиты на русском и татарском языках.

Выступление продолжила российская поп-группа «Отпетые мошенники». Хитам «Девушки бывают разные», «Лето это», «Не говори мне ничего», «Люби меня, люби» подпевал весь Нижнекамск.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Нижнекамска стали гостями на шести свадьбах.