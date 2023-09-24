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Концерт с «Отпетыми мошенниками» в Нижнекамске собрал более 25 тысяч человек
Масштабным концертом завершился второй день празднования Дня города Нижнекамска, которому в этом году исполнилось 57 лет. Послушать любимых артистов пришли 25 тысяч человек, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.
«Всем нам спасибо за то, что мы вместе и что у нас все хорошо. Всех с праздником!» — приветствовал со сцены всех собравшихся глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.
Одними из первых на сцену вышли специальные гости — трио «Казан Егетлере». Затем их сменили Guns и Динара Ряхимова. Они исполнили свои хиты на русском и татарском языках.
Выступление продолжила российская поп-группа «Отпетые мошенники». Хитам «Девушки бывают разные», «Лето это», «Не говори мне ничего», «Люби меня, люби» подпевал весь Нижнекамск.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Нижнекамска стали гостями на шести свадьбах.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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