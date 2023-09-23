Жители Нижнекамска стали гостями на шести свадьбах

Нижнекамские молодожены, которые сегодня официально зарегистрировали отношения, вышли на главную сцену рядом с парком «Семья». Новые «ячейки общества» поздравил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, отметив связь события с 57-м днем рождения города нефтехимиков.

«57 лет назад Нижнекамск получил статус города. Чуть раньше в чистое поле пришли молодые люди, которые, как и сейчас, встали на эту сцену и сказали: „Здесь город будет“. Создавались семьи, рождались дети. И все, что мы сейчас имеем, — это основа, которую заложили наши первостроители, за что им огромное спасибо. Это их энергия, задор, молодость сделали город молодым. Таким он и останется в последующем поколении», — сказал в приветственной речи Муллин.

Глава района заметил, что молодые семьи — это украшение праздника. Перед выходом молодоженов на сцену Муллин предупредил: поздравлять их будет весь город, а затем в шутку предостерег от разводов в будущем.

«Если, не дай Бог, кто-то там направо-налево, прошу поддержать и контролировать эти семьи. Поддержим! За ними наше будущее. Если у каждой пары будет трое детей, а может и больше, — это будущее Нижнекамска. Примите искренние слова поздравления, благодарности. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Молодым я хочу пожелать только одного, чтобы у вас все получилось. Семья — это основа государственности, но самое главное — это любовь между вами. Очень важно сохранить чувство любви, как сегодня. Будьте в этом состоянии всю жизнь, независимо от сложностей и преград», — напутствовал глава района.

Завершает второй день празднования большой концерт. Специальными гостями вечерней программы праздника станут Guns и Динара Ряхимова, группа «Казан Егетләре», российская поп-группа «Отпетые мошенники».

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие события ожидаются во второй день празднования дня города Нижнекамска.