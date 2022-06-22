Концерт памяти Виктора Цоя в Челнах пройдет при поддержке исполкома

В Набережных Челнах концерт, приуроченный к 60-летию со дня рождения рок-музыканта Виктора Цоя, пройдет при поддержке исполкома города.

«Вчера проведено рабочее совещание с организаторами. Исполнительный комитет берет на себя разрешение технических вопросов, обеспечение безопасности, [выделение] площадки. Предварительная дата — 14 августа в парке Победы. Ближе к событию сообщим еще информацию», — рассказала «Татар-информу» начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Автограда Римма Мухаметзянова.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что концерт, который должен был состояться 21 июня в день 60-летия Виктора Цоя, отменен из-за репертуара исполнителя: будто бы возражения со стороны городских властей вызвали песни «Перемен требуют наши сердца», «Пачка сигарет» и несколько других.

«Концерт не отменен, а по инициативе организаторов перенесен на август, — подчеркнула собеседница агентства. — Организаторы совместно с Управлением культуры решили сделать фестиваль более масштабным».

Накануне в Зеленодольске прошел концерт в память о Викторе Цое, о чем сообщал «Татар-информ».