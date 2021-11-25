В Казани продают билеты на Моргенштерна, который уехал из страны

Концерт Моргенштерна, который должен был пройти 3 октября в «Татнефть Арене», но оказался перенесен, состоится 26 марта в Korston club hotel. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в продюсерском центре ShowMakers group.

Ранее в продюсерском центре разъяснили, что концерт Моргенштерна был перенесен из-за игр Континентальной хоккейной лиги (как и концерты Басты 2 октября и Скриптонита 31 октября). Продажа билетов была приостановлена из-за подписания нового договора.

Сейчас билеты вернулись в продажу, причем все ранее купленные билеты также действительны. Билеты на танцпол в «Татнефть Арене» приравнены к билетам на танцпол в «Корстоне». Если вдруг у зрителя не получится посетить концерт в назначенную дату, то билет можно вернуть организаторам, уточнили в центре.

«Так как в „Татнефть Арене“ график расписан играми КХЛ, мы приняли решение провести концерт на меньшей площадке, но не переносить его на более поздние сроки. Мы знаем, как люди ждут Алишера (Моргенштерна — прим. Т-и). И хотим напомнить, что мероприятие пройдет с возрастным ограничением 18+», — прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом агентства представитель организаторов.

На концерте также будут действовать требования Роспотребнадзора: вход будет осуществляться строго по QR-кодам. На выступление Моргенштерна будут допущены лишь зрители старше 18 лет. Начало концерта запланировано на 18.00.

На днях, 23 ноября, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через соцсети. «Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи», — заявил он.

На следующей день в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация, что после этого заявления Моргенштерн покинул Россию. Артиста видели 24 ноября во время посадки на поезд Москва — Минск в Смоленске. В Беларуси у него должно было состояться частное выступление.