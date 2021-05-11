Концерт ГСО РТ с Денисом Мацуевым отложен из-за объявленного в Татарстане траура

Второй концерт в рамках Х Международного фестиваля имени Сергея Рахманинова «Белая сирень» будет перенесен с 12 на 13 мая, он начнется в 17 часов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Госоркестра РТ.

«В связи со случившейся трагедией в казанской гимназии №175 12 мая объявлено днем траура. Концерт будет перенесен», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

В этот день вместе с Государственным симфоническим оркестром РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского выступит Денис Мацуев. В стенах Большого концертного зала имени Сайдашева прозвучат музыка балета «Весна священная» Игоря Стравинского, Первый концерт для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича и Второй фортепианный концерт Родиона Щедрина.

Фестиваль «Белая сирень» этого года проходит в Казани с 5 мая по 25 июня.