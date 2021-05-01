Юбилейный фестиваль «Белая сирень» соберет выдающихся пианистов современности в Казани

С 5 мая по 25 июня в Большом концертном зале имени Сайдашева пройдет X Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая Сирень». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Госоркестра РТ.

«На фестивале слушатели смогут насладиться игрой таких виртуозов, как Денис Мацуев — всемирно известный пианист, который является постоянным гостем и вдохновителем фестиваля, Николай Луганский, Дмитрий Шишкин, Александр Канторов и Кирилл Герштейн», — уточнили в пресс-службе.

В проекте также примут участие победители III Международного конкурса Grand Piano Competition, имена которых станут известны в день открытия «Белой сирени». В этом году фестиваль украсят Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова и солисты Мариинского театра Наталья Павлова, Ирина Шишкова, Сергей Семишкур, Юрий Воробьев.

За дни фестиваля с казанской музыкальной площадки прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Людвига ван Бетховена, Сергея Танеева, Михаила Носырева и других.

В качестве дирижеров в разные дни выступят художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Чайковского — народный артист СССР Владимир Федосеев, Кристоф-Маттиас Мюллер, Юрий Ткаченко, Станислав Кочановский и художественный руководитель и главный дирижер Госоркестра РТ Александр Сладковский.

Напомним, что за организацию фестиваля «Белая сирень» и внимание к наследию великого русского композитора маэстро Сладковский в 2019 году был удостоен международной премии имени Сергея Рахманинова в номинации «Специальный проект во имя Рахманинова».