Накануне в Пестречинском районе Татарстана бушевала стихия, но уже утром в Сосновом бору села Пестрецы всех гостей и участников VII Международного фестиваля «Скорлупино» ждала хорошая погода.

Гостей приветствовали фольклорные и танцевальные коллективы, воспитанники детских садов района, а также обычные местные жители.

Мероприятие стартовало с игр «Чэбэшлэр уеннар» — детского Сабантуя. Юные пестречинцы показали свою удаль и ловкость, соревнуясь в разбивании горшка, перетягивании каната, таскании ведер на коромысле, беге с яйцом и многих других занятиях.

Параллельно с играми проходил отборочный этап республиканского чемпионата по силовому экстриму «Богатырские забавы».

Перед входом на фестиваль развернулся «Ско-ко-парк», где гости фестиваля познакомились с символом «Скорлупино» — разноцветными цыплятами, а также с другими видами птиц, в том числе и экзотических.

Посещаемой площадкой стала и ярмарка народных художественных промыслов. Мероприятие собрало множество мастеров художественных народных промыслов из 15 регионов России — из близлежащих регионов, а также из Москвы, Пермского края, Челябинской и Белгородской областей.

С речью перед собравшимися выступил глава района Ильхам Кашапов. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в организации фестиваля, и пожелал участникам ярких эмоций.

«Рад приветствовать всех на нашей Пестречинской земле, где проходит седьмой по счету фестиваль „Скорлупино“. В этом году фестиваль посвящен объявленному в Республике Татарстан Году национальной культуры и традиций», — отметил глава района.

Он напомнил, что фестиваль является призером многих международных конкурсов и внес значительный вклад в рейтинг республики в области событийного туризма среди регионов России.

Кашапов отметил, что ежегодно фестиваль удивляет яркой и уникальной программой, а в этом году он запомнится двумя рекордами. Один из них — это масштабный хоровод, который составят гости праздника, другой — перетягивание трактора пауэрлифтерами или бодибилдерами.

«Уверен, что все участники, гости и жители района найдут много интересного себе по душе», — выразил уверенность руководитель муниципалитета.

Отдельно Ильхам Кашапов затронул тему специальной военной операции.

«Сегодня на фестивале присутствуют семьи, чьи мужья, отцы и братья сейчас проходят службу в зоне специальной военной операции. От администрации Пестречинского района и лично от себя благодарю ваши семьи за отвагу и мужество в прохождении такого нелегкого пути», — сказал он.

Мероприятие посетили заместитель министра по делам молодежи Айгуль Сабирова и заместитель министра сельского хозяйства Рустем Гайнуллов. Они осмотрели площадки, пообщались с гостями и участниками, отметили масштабность события.

В течение дня гостей и участников ждут «Сковородошные забеги», установка силового рекорда, мастер-классы и многое другое. Вечером начнется концертная программа.

Хедлайнером заявлена популярная татарская исполнительница Ильсия Бадретдинова и ее многонациональный коллектив. На сцену также выйдут Bravo Metehi, музыкальный DJ-проект ABIEM Projekt и фолк-группа «Закария».

Всероссийский фестиваль «Скорлупино» зародился в 2016 году и сразу получил поддержку Раиса РТ Рустама Минниханова. За шесть лет всего в нем приняли участие около 40 тыс. гостей и участников из более чем 15 регионов России. Специалисты зафиксировали пять рекордов Республики Татарстан, еще одно достижение вошло в Книгу рекордов России.