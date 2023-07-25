Рекордный хоровод и силовое шоу: что ждет гостей на фестивале «Скорлупино» в Татарстане

На фестивале «Скорлупино» зафиксировали пять рекордов Республики Татарстан, еще одно достижение вошло в Книгу рекордов России

Фото: пресс-служба Пестречинского района

Площадка фестиваля вмещает до 10 тысяч человек

Всероссийский фестиваль «Скорлупино» зародился в 2016 году и сразу получил поддержку Раиса РТ Рустама Минниханова. За 6 лет всего в нем приняли участие около 40 тыс. гостей и участников из более чем 15 регионов России. Специалисты зафиксировали пять рекордов Республики Татарстан, еще одно достижение вошло в Книгу рекордов России.

«Как следует из названия фестиваля, все рекорды связаны с производителями мяса птиц и яиц. То есть, прежде всего, он направлен на развитие и поддержку работников АПК», — рассказала замминистра по делам молодежи Республики Татарстан Айгуль Сабирова сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

Айгуль Сабирова: «Как следует из названия фестиваля, все рекорды связаны с производителями мяса птиц и яиц» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом году «Скорлупино» посвятят Году национальных культур и традиций, поэтому акцент будет сделан на национальный колорит народностей, проживающих в Татарстане.

«Тенденция фестиваля меняется. Раньше праздник проходил как Сабантуй. В этом году ему придали патриотическую окраску. Изменения есть, и они существенные», — сообщил первый заместитель руководителя исполкома Пестречинского района Альберт Сабитов.

«Скорлупино» пройдет 30 июля, регистрация для участников конкурсов будет открыта еще в течение двух дней. На фестиваль приедут мастера художественных народных промыслов из 15 регионов России — из близлежащих регионов, а также Москвы, Пермского края, Челябинской и Белгородской областей. Площадка позволяет вместить от 7 до 10 тыс. гостей.

«Скорлупино» пройдет 30 июля, площадка позволяет вместить от 7 до 10 тыс. гостей Фото: © «Татар-информ»

«Гостей встретит самый именитый земляк, поэт и просветитель Мавля Колый»

Организатор фестиваля Наиля Тазиева заметила, что у мероприятия всегда был патриотический оттенок.

«Это формирование любви к своей территории, ее продвижение, включение молодежи в развитие своей малой родины. У любого пестречинца спросите, что интересного в Пестречинском районе, он назовет два больших фестиваля — „Элбеден“ и „Скорлупино“», — добавила Тазиева.

По словам спикера, сегодняшние вызовы изменили формат мероприятия с развлекательного на более познавательный.

«Веселые и разудалые игры в этом году проводиться не будут по причине того, что это будет неуместно. В этом году мы переформатировали событие и сделали акцент на развитии и популяризации народных культур и традиций», — анонсировала организатор события. Также в этом году отменены кулинарные рекорды.

Наиля Тазиева пояснила, что команда фестиваля создает культурную карту Пестречинского района, им удалось найти факты, которых нет даже в музейных экспозициях.

Наиля Тазиева заметила, что у мероприятия всегда был патриотический оттенок Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Новшествами станут квест для гостей и познавательная викторина для знатоков района, где можно будет узнать много новой информации о старых деревнях, достопримечательностях, культурных памятниках и известных людях края. В театрализованной форме участников игры встретит самый именитый земляк, поэт и просветитель Мавля Колый. Победители получат призы — сувенирную продукцию фестиваля.

«Естественно, что гостей мы будем также встречать доброй песней — тут будут народные русские, кряшенские и татарские коллективы. И самый знаменитый артист района, лауреат множества конкурсов, премий Роберт Миннуллин», — рассказала Наиля Тазиева.

Отличительной особенностью в этом году будет состязание между молодежными командами. К участию приглашены самые сильные юноши и самые сильные девушки в Татарстане. «Это будут соревнования по силовому экстриму, все они на основе народных игр и забав. К ним мы делаем огромные специальные снаряды, вес некоторых больше 100-120 килограммов», — рассказала Тазиева.

«Гостей мы будем также встречать доброй песней — тут будут народные русские, кряшенские и татарские коллективы» Фото: © «Татар-информ»

«У нас в Татарстане так всегда: решили — алга, вперед, попробуем»

«Скорлупино-2023» запомнится двумя рекордами. Один из них — это масштабный хоровод, который составят гости праздника, другой — перетягивание трактора пауэрлифтерами или бодибилдерами.

«В хороводе примет участие самое большое количество национальностей, проживающих в Татарстане. Кроме того, что это обмен позитивной энергией и единение, это еще и гражданская позиция», — сообщила организатор фестиваля Наиля Тазиева.

В хоровод дружбы встанут и представители Белгородской области, которые приедут на фестиваль. «Таким образом мы хотим передать привет фестивалям Белгородчины, в том числе „Грайворонским хороводам“, и показать, что Татарстан вместе с ними, верит и ждет, что ситуация изменится к лучшему», — рассказала Тазиева.

«Скорлупино-2023» запомнится двумя рекордами. Один из них заключается в перетягивании огромного трактора «Луидор» весом более 2 тонн Фото: предоставлено Наилей Тазиевой

Второй рекорд заключается в перетягивании огромного трактора «Луидор» весом более 2 тонн.

«В прошлом году мы попробовали перетянуть трактор на скорость и на дальность чуть менышего веса. У нас получилось. Мы решили, почему бы нет, соревноваться так соревноваться. У нас в Татарстане так всегда — решили, алга, вперед, попробуем. Я думаю, у нас получится. Помимо борцов, в установке рекорда могут принять участие и обычные сельские парни. Могу точно сказать, что трактор они могут двигать», — отметила спикер.

«С яйцами все хорошо»

В этом году организаторы заявили о хорошем призовом фонде. Более 100 тыс. рублей могут получить победители взрослых соревнований, свыше 40 тыс. рублей из призового фонда направлено на детские игры, порядка 20 тыс. — на утешительные призы на разных площадках и более 50 тыс. рублей — на основные рекордные соревнования, уточнила Наиля Тазиева.

Официально зафиксировать рекорд и попасть в Книгу рекордов России стоит 200 тыс. рублей Фото: пресс-служба Пестречинского района

«С яйцами у нас все хорошо. Обычно продукцию нам поставлял наш партнер — лаишевская птицефабрика. В этом году мы решили взять кулинарную паузу и перенести гастрономические рекорды на следующий раз», — ответила Тазиева на вопрос, почему же в этом году не будет яичных кулинарных рекордов.

Также организатор заметила, что официально зафиксировать рекорд и попасть в Книгу рекордов России стоит 200 тыс. рублей.

«Один раз мы зафиксировали достижение для Книги рекордов России, показали, что можем. В другие разы рекорды устанавливали при поддержке наших партнеров — Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан. У них есть своя Книга рекордов Татарстана. Представители приезжают на место, фиксируют рекорд, выдают сертификат, если до этого рекорд не был установлен», — заключила спикер.

Альберт Сабитов напомнил, что в один из годов проведения фестиваля была приготовлена гигантская яичница из 7777 яиц Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Первый замруководителя исполкома Пестречинского района Альберт Сабитов напомнил, что в один из годов проведения фестиваля была приготовлена гигантская яичница из 7777 яиц. Она и вошла в Книгу рекордов России. А в 2021 году был приготовлен рекордный для Татарстана торт весом почти в полтонны. К сладостям подавали травяной чай из гигантского 200-литрового самовара.

«Сковородошные забеги — это наша собственная фишка»

Самые быстрые юноши и девушки смогут посоревноваться в традиционной фестивальной забаве — «Сковородошных забегах» — гонках с жареным яйцом на сковородке. В случае успеха у участников будет возможность обменять свою старую сковородку на новую.

«Сковородошные забеги — это наша собственная фишка. Они проходят для домохозяек, которые только „отошли от плиты“. У них головной убор в виде платка, фартук, на ногах обязательно кроссовки. Ежегодно в этом же образе участвуют и мужчины», — отметила Тазиева.

По заявкам участников, номинации были расширены. Так, в этом году к соревнованиям присоединятся и юные гости фестиваля.

Самые быстрые юноши и девушки смогут посоревноваться в традиционной фестивальной забаве — «Сковородошных забегах» Фото: предоставлено Наилей Тазиевой

«То есть в сковородошных забегах будут три возрастные категории — дети, юноши и девушки, мужчины и женщины», — рассказала о новшествах спикер.

Также для детей организуют много мастер-классов, народных игр, забав и познавательных площадок, где можно увидеть работу кузнеца или заняться ткачеством, изучить историю народного костюма и традиции разных народов.

Примерно на четверть будет расширена ярмарка художественно-народных промыслов. Будет работать и традиционная площадка «Ско-ко-парк». «В этом году мы ее расширили, кроме куриных пород мы представляем еще и различных животных. Здесь будут как домашние питомцы, так и экзотические животные», — сообщила Наиля Тазиева.

«Все, кто придет на фестиваль, обязательно услышат ту музыку, которая им по душе»

Популярная татарская исполнительница Ильсия Бадретдинова и ее многонациональный коллектив станут хедлайнером фестиваля «Скорлупино».

«Ильсия Бадретдинова порадует народными и современными композициями с использованием редких национальных инструментов, горловым пением и зажигательными танцами», — отметила Тазиева.

Ильсия Бадретдинова и ее многонациональный коллектив станут хедлайнером фестиваля «Скорлупино» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Специальным гостем фестиваля станет грузинский коллектив Bravo Metehi (Москва) — он известен исполнением на семь голосов татарской композиции «Туган як». «Кроме того, что они исполнят национальные песни, коллектив подготовит для гостей белорусскую песню „Беловежская пуща“», — рассказала организатор.

Для молодежи организаторы пригласили популярный этноэкспериментальный музыкальный DJ-проект ABIEM Projekt и фолк-группу «Закария».

«Все, кто придет на фестиваль, обязательно услышат ту музыку, которая им по душе. Здесь будет народная музыка, много этники. Все участники исполняют и свои авторские композиции», — анонсировала Тазиева.

Программа Всероссийского фестиваля «Скорлупино-2023»