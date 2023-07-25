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Рекордный хоровод и силовое шоу: что ждет гостей на фестивале «Скорлупино» в Татарстане
Всероссийский фестиваль «Скорлупино» пройдет в седьмой раз в Сосновом Бору в Пестрецах. На мероприятие ждут гостей из 15 регионов России, они станут свидетелями двух новых рекордов. Также посетителей ждут новшества, какие — в материале «Татар-информа».
Площадка фестиваля вмещает до 10 тысяч человек
Всероссийский фестиваль «Скорлупино» зародился в 2016 году и сразу получил поддержку Раиса РТ Рустама Минниханова. За 6 лет всего в нем приняли участие около 40 тыс. гостей и участников из более чем 15 регионов России. Специалисты зафиксировали пять рекордов Республики Татарстан, еще одно достижение вошло в Книгу рекордов России.
«Как следует из названия фестиваля, все рекорды связаны с производителями мяса птиц и яиц. То есть, прежде всего, он направлен на развитие и поддержку работников АПК», — рассказала замминистра по делам молодежи Республики Татарстан Айгуль Сабирова сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».
В этом году «Скорлупино» посвятят Году национальных культур и традиций, поэтому акцент будет сделан на национальный колорит народностей, проживающих в Татарстане.
«Тенденция фестиваля меняется. Раньше праздник проходил как Сабантуй. В этом году ему придали патриотическую окраску. Изменения есть, и они существенные», — сообщил первый заместитель руководителя исполкома Пестречинского района Альберт Сабитов.
«Скорлупино» пройдет 30 июля, регистрация для участников конкурсов будет открыта еще в течение двух дней. На фестиваль приедут мастера художественных народных промыслов из 15 регионов России — из близлежащих регионов, а также Москвы, Пермского края, Челябинской и Белгородской областей. Площадка позволяет вместить от 7 до 10 тыс. гостей.
«Гостей встретит самый именитый земляк, поэт и просветитель Мавля Колый»
Организатор фестиваля Наиля Тазиева заметила, что у мероприятия всегда был патриотический оттенок.
«Это формирование любви к своей территории, ее продвижение, включение молодежи в развитие своей малой родины. У любого пестречинца спросите, что интересного в Пестречинском районе, он назовет два больших фестиваля — „Элбеден“ и „Скорлупино“», — добавила Тазиева.
По словам спикера, сегодняшние вызовы изменили формат мероприятия с развлекательного на более познавательный.
«Веселые и разудалые игры в этом году проводиться не будут по причине того, что это будет неуместно. В этом году мы переформатировали событие и сделали акцент на развитии и популяризации народных культур и традиций», — анонсировала организатор события. Также в этом году отменены кулинарные рекорды.
Наиля Тазиева пояснила, что команда фестиваля создает культурную карту Пестречинского района, им удалось найти факты, которых нет даже в музейных экспозициях.
Новшествами станут квест для гостей и познавательная викторина для знатоков района, где можно будет узнать много новой информации о старых деревнях, достопримечательностях, культурных памятниках и известных людях края. В театрализованной форме участников игры встретит самый именитый земляк, поэт и просветитель Мавля Колый. Победители получат призы — сувенирную продукцию фестиваля.
«Естественно, что гостей мы будем также встречать доброй песней — тут будут народные русские, кряшенские и татарские коллективы. И самый знаменитый артист района, лауреат множества конкурсов, премий Роберт Миннуллин», — рассказала Наиля Тазиева.
Отличительной особенностью в этом году будет состязание между молодежными командами. К участию приглашены самые сильные юноши и самые сильные девушки в Татарстане. «Это будут соревнования по силовому экстриму, все они на основе народных игр и забав. К ним мы делаем огромные специальные снаряды, вес некоторых больше 100-120 килограммов», — рассказала Тазиева.
«У нас в Татарстане так всегда: решили — алга, вперед, попробуем»
«Скорлупино-2023» запомнится двумя рекордами. Один из них — это масштабный хоровод, который составят гости праздника, другой — перетягивание трактора пауэрлифтерами или бодибилдерами.
«В хороводе примет участие самое большое количество национальностей, проживающих в Татарстане. Кроме того, что это обмен позитивной энергией и единение, это еще и гражданская позиция», — сообщила организатор фестиваля Наиля Тазиева.
В хоровод дружбы встанут и представители Белгородской области, которые приедут на фестиваль. «Таким образом мы хотим передать привет фестивалям Белгородчины, в том числе „Грайворонским хороводам“, и показать, что Татарстан вместе с ними, верит и ждет, что ситуация изменится к лучшему», — рассказала Тазиева.
Второй рекорд заключается в перетягивании огромного трактора «Луидор» весом более 2 тонн.
«В прошлом году мы попробовали перетянуть трактор на скорость и на дальность чуть менышего веса. У нас получилось. Мы решили, почему бы нет, соревноваться так соревноваться. У нас в Татарстане так всегда — решили, алга, вперед, попробуем. Я думаю, у нас получится. Помимо борцов, в установке рекорда могут принять участие и обычные сельские парни. Могу точно сказать, что трактор они могут двигать», — отметила спикер.
«С яйцами все хорошо»
В этом году организаторы заявили о хорошем призовом фонде. Более 100 тыс. рублей могут получить победители взрослых соревнований, свыше 40 тыс. рублей из призового фонда направлено на детские игры, порядка 20 тыс. — на утешительные призы на разных площадках и более 50 тыс. рублей — на основные рекордные соревнования, уточнила Наиля Тазиева.
«С яйцами у нас все хорошо. Обычно продукцию нам поставлял наш партнер — лаишевская птицефабрика. В этом году мы решили взять кулинарную паузу и перенести гастрономические рекорды на следующий раз», — ответила Тазиева на вопрос, почему же в этом году не будет яичных кулинарных рекордов.
Также организатор заметила, что официально зафиксировать рекорд и попасть в Книгу рекордов России стоит 200 тыс. рублей.
«Один раз мы зафиксировали достижение для Книги рекордов России, показали, что можем. В другие разы рекорды устанавливали при поддержке наших партнеров — Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан. У них есть своя Книга рекордов Татарстана. Представители приезжают на место, фиксируют рекорд, выдают сертификат, если до этого рекорд не был установлен», — заключила спикер.
Первый замруководителя исполкома Пестречинского района Альберт Сабитов напомнил, что в один из годов проведения фестиваля была приготовлена гигантская яичница из 7777 яиц. Она и вошла в Книгу рекордов России. А в 2021 году был приготовлен рекордный для Татарстана торт весом почти в полтонны. К сладостям подавали травяной чай из гигантского 200-литрового самовара.
«Сковородошные забеги — это наша собственная фишка»
Самые быстрые юноши и девушки смогут посоревноваться в традиционной фестивальной забаве — «Сковородошных забегах» — гонках с жареным яйцом на сковородке. В случае успеха у участников будет возможность обменять свою старую сковородку на новую.
«Сковородошные забеги — это наша собственная фишка. Они проходят для домохозяек, которые только „отошли от плиты“. У них головной убор в виде платка, фартук, на ногах обязательно кроссовки. Ежегодно в этом же образе участвуют и мужчины», — отметила Тазиева.
По заявкам участников, номинации были расширены. Так, в этом году к соревнованиям присоединятся и юные гости фестиваля.
«То есть в сковородошных забегах будут три возрастные категории — дети, юноши и девушки, мужчины и женщины», — рассказала о новшествах спикер.
Также для детей организуют много мастер-классов, народных игр, забав и познавательных площадок, где можно увидеть работу кузнеца или заняться ткачеством, изучить историю народного костюма и традиции разных народов.
Примерно на четверть будет расширена ярмарка художественно-народных промыслов. Будет работать и традиционная площадка «Ско-ко-парк». «В этом году мы ее расширили, кроме куриных пород мы представляем еще и различных животных. Здесь будут как домашние питомцы, так и экзотические животные», — сообщила Наиля Тазиева.
«Все, кто придет на фестиваль, обязательно услышат ту музыку, которая им по душе»
Популярная татарская исполнительница Ильсия Бадретдинова и ее многонациональный коллектив станут хедлайнером фестиваля «Скорлупино».
«Ильсия Бадретдинова порадует народными и современными композициями с использованием редких национальных инструментов, горловым пением и зажигательными танцами», — отметила Тазиева.
Специальным гостем фестиваля станет грузинский коллектив Bravo Metehi (Москва) — он известен исполнением на семь голосов татарской композиции «Туган як». «Кроме того, что они исполнят национальные песни, коллектив подготовит для гостей белорусскую песню „Беловежская пуща“», — рассказала организатор.
Для молодежи организаторы пригласили популярный этноэкспериментальный музыкальный DJ-проект ABIEM Projekt и фолк-группу «Закария».
«Все, кто придет на фестиваль, обязательно услышат ту музыку, которая им по душе. Здесь будет народная музыка, много этники. Все участники исполняют и свои авторские композиции», — анонсировала Тазиева.
Программа Всероссийского фестиваля «Скорлупино-2023»
- 10.00-18.00 Работа «Ско-ко-парка», ярмарка народных художественных промыслов.
- 10.00-12.00 Республиканский Чемпионат по силовому экстриму «Богатырские забавы». Отборочный этап.
- 12.00-13.00 Торжественное открытие фестиваля. Сказ о Даре и волшебной музыке. Парад команд-участников фестивальных игр.
- 13.00-14.00 Республиканский Чемпионат по силовому экстриму «Богатырские забавы». Финал.
- 13.00-16.00 Детские мастер-классы и народные игры.
- 13.00-15.00 Гастрономические мастер-классы.
- 14.00-14.15 «Сковородошные забеги» для гостей фестиваля.
- 14.15-14.40 Силовой рекорд.
- 14.40-18.30 Концертная программа.
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