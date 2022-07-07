Концерт автомарафона радио «Китап» пройдет в Тюлячинском районе

Команда автопробега «Мин матурлык эзләп йөрим...» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное…»), организованного радио «Китап» 16 июля, выступит в Тюлячинском районе. Концерт с участием артистов, поэтов и ведущих пройдет в недавно благоустроенном большом парке в селе Баландыш. Об этом организаторы автомарафона рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».



21 июля литературно-музыкальная встреча с жителями состоится в Актанышском районе, а 24 июля марафон примет Лениногорск. «Эти районы набрали больше всего голосов. Жители ждут нас, значит, мы поедем туда. Лидирует по числу голосов Сарманово, но мы решили их оставить на более позднее время, чтобы приехать с еще более сильной программой», - рассказала исполнительный продюсер национального радио «Китап» Лилия Кадырова.



В программе концерта будут изменения – в частности, в ней будет больше стихов, рассказала она: «Мы полагали, что чтение стихов как-то будет выбиваться из программы, люди обычно приходят петь и танцевать, но на фоне современных аранжировок очень приятно и душевно прозвучали и стихи под баян, и пение под аккомпанемент гармони. На следующих концертах объем стихов увеличим в два раза».



Главный редактор радио «Китап» Алмаз Миргаязов отметил, что маршрут автомарафона определяется путем голосования в социальных сетях.



«Желающие нас увидеть могут зайти на наши аккаунты в соцсетях и проголосовать за свою деревню, свой город или район. Мы решили попробовать поработать по принципу “куда зовут - туда и едем”. Поначалу мы составили список, но он получился не очень удачным, на местах заметили некоторую пассивность, поэтому решили проект проводить на основе инициатив, идущих от самих жителей», - пояснил Миргаязов.

Напомним, всего организаторы марафона планируют провести 18 литературно-музыкальных встреч с жителями республики. Первые два концерта автомарафона уже прошли в Арске и Кукморе.