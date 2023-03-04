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Концерн Rheinmetall хочет выкупить для Украины списанные танки Швейцарии
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует выкупить у Швейцарии 96 танков Leopard 1A5, снятых с вооружения. В дальнейшем машины будут переданы Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Tages Anzeiger.
В издании рассказали, что эти танки в 2016 году Швейцария приобрела у Италии. Тогда швейцарский оборонный концерн Ruag рассчитывал, что перепродаст их. «Rheinmetall выразил намерение купить эти машины, прямо заявив, что после ремонта планируют поставить их Украине», — поделился представитель компании.
Однако госсекретариат страны наложил вето на эту сделку из-за «юридических причин». В издании отметили, что для продажи танков необходимо внести поправки в законодательство Швейцарии.
Сегодня также стало известно, что Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода на Украине.
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