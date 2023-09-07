«До критической отметки осталось 1,5 метра»: почему обмелели Волга и Казанка

Обмелением Волги и Казанки обеспокоены жители Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Уровень воды в водохранилище упал на 78 см»

Приток воды в Куйбышевское водохранилище в августе и в начале сентября оказался значительно ниже нормы. Обмелением Волги и Казанки обеспокоены жители Татарстана, о чем свидетельствуют фотографии в социальных сетях. Как пояснили экологи, причины ухода большой воды кроются не только в продолжительной летней жаре и засухе.

«Среднесуточный сброс воды через Жигулевский гидроузел за период с 14 августа по 3 сентября составил 5393 куб. м/с при притоке 4081 куб. м/с. Это привело к быстрому – более 3 см в сутки – снижению уровня Куйбышевского водохранилища в период с 11 августа по 4 сентября. Уровень воды водохранилища понизился за данный период на 78 см с отметки 51,26 метра до отметки 50,48 метра по Балтийской системе», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Куйбышевское водохранилище является частью Волжско-Камского каскада, состоящего из 13 водохранилищ. Накопление воды в нем проходит во время половодья. Водные ресурсы расходуются на обеспечение различных отраслей экономики, уровень воды к осени постепенно понижается.

С 11 августа по 4 сентября уровень воды в Куйбышевском водохранилище понизился на 78 см Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нормальный подпорный уровень Куйбышевского водохранилища составляет 53 метра по Балтийской системе. В соответствии с правилами допускается наполнение водохранилища к началу межени до 51 метра по Балтийской системе. Режимы работы водохранилища устанавливаются Росводресурсами на основании решений межведомственной рабочей группы (МРГ)», – напомнили в пресс-службе.

Минэкологии Татарстана на заседаниях (МРГ) в этом году неоднократно предлагало сократить длительность рыбохозяйственной полки – специального режима работы гидроузлов для в период нереста рыбы – для сохранения водных ресурсов Куйбышевского водохранилища. По просьбе Федерального агентства по Рыболовству и руководства Астраханской области такой режим установили на 50 суток. В итоге Куйбышевское водохранилище к концу половодья – началу межени было наполнено лишь до отметки 51,8 метра по БС. При этом, по данным экологов, Астраханская область просила продлить рыбохозяйственную полку до 60 суток и сработать Куйбышевское водохранилище до отметки в 49 метров.

«Обеспечение продолжительной рыбохозяйственной полки привело к снижению уровня Куйбышевского водохранилища в период нереста, и утрате значительной доли икры фитофильных видов рыб (карась, сазан, лещ и т.п. – прим. Т-и)», – отметили в Минэкологии Татарстана.

Среднесуточный сброс воды через Жигулевский гидроузел за период с 14 августа по 3 сентября составил 5393 куб. м/с при притоке 4081 куб. м/с Фото: © ShinePhantom, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

По данным Росгидромета, суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада составил в мае 55% от нормы, июне – 56%, июле – 66%.

В августе на очередном совещании межведомственной рабочей группы министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков вновь выступил с предложением сократить сбросные расходы до 4 тыс. куб. м/с. Это предложение поддержали регионы, граничащие с Куйбышевским водохранилищем, однако решение принято не было.

«Гибнут микроорганизмы и рыба, экосистема испытывает мощный стресс»

Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ, профессор Нафиса Мингазова считает, что ситуация на Куйбышевском водохранилище усугубилась из-за жаркого лета. Негативные последствия сейчас наблюдаются на всех притоках Волги.

Нафиса Мингазова считает, что ситуация на Куйбышевском водохранилище усугубилась из-за жаркого лета Фото: © «Татар-информ»

«Раз падает уровень воды в Волге, падает и уровень воды впадающих в нее рек. Возникают проблемы у Казанки, ее притоков, пересыхает Киндерка. Усугубляет ситуацию трансформация берегов, застройка береговой зоны, водные объекты перестают получать подземное, ключевое питание», – объяснила она.

По словам профессора КФУ, падение уровня воды приводит к целому комплексу негативных последствий. Высыхает мелководье, погибают его обитатели.

«Мелководные участки, где происходит обмеление, – места концентрации жизни, где большей частью идут процессы биологического самоочищения водоемов. Происходит снижение биологического разнообразия и самоочищения, что приводит к ухудшению качества воды», – подчеркнула Мингазова.

Когда падает уровень воды, увеличивается концентрация загрязняющих веществ в ней. Снижение уровня воды также приводит к быстрому прогреву мелководья в жаркий период. Это в свою очередь чревато ухудшением качества воды и дефицитом в ней кислорода. В результате гибнут микроорганизмы и рыба.

«Раз падает уровень воды в Волге, падает и уровень воды впадающих в нее рек. Возникают проблемы у Казанки, ее притоков» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«До критического уровня осталось 1,5 метра. Как ни крути, а это со всех сторон плохо», – подчеркнула Нафиса Мингазова.

По ее словам, в последнее годы в нашей республике обмеление Волги, к сожалению, стало частым явлением. Наша экосистема испытывает мощный стресс, считает эксперт.

«Может пострадать качество питьевой воды»

Заместитель директора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов заметил, что большинство рек республики – Волга, Кама, Казанка, Свияга выполняют функции приемника сточных вод, которые сбрасывают промышленные предприятия и очистные сооружения городов.

Дмитрий Иванов: «Микроорганизмы и рыба ощутят эти негативные влияния. В первую очередь пострадает рыба» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Негативное влияние стоков при низком уровне воды усиливается, так как падает разбавляющая способность водохранилищ. В результате может пострадать качество питьевой воды, подаваемой в жилые дома», – отметил он.

Спикер сообщил, что питьевая вода в Казани проходит все необходимые ступени очистки. Однако если уровень воды упадет ближе к 49 метрам, то «Водокакналу» потребуется больше реагентов и, следовательно, больше затрат для обеспечения должного качества воды. Кроме того, пострадают обители Волги.

«Микроорганизмы и рыба ощутят эти негативные влияния. В первую очередь пострадает рыба», – сказал ученый.

Спикер заметил, что пока в регионе еще не похолодало, растительность продолжает поглощать загрязняющие вещества – азот и фосфор, сбрасываемые в воду, обеспечивая самоочистку. Однако эксперт считает, что до критического уровня вода не уйдет.

Решение по регулированию Куйбышевского водохранилища принимается коллегиально, при этом учитываются интересы различных регионов и отраслей экономики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Думаю, что в любом случае падение уровня воды до отметки в 49 метров допущено не будет», – подчеркнул Дмитрий Иванов.

Стоит отметить, что уровень воды в системе Волжско-Камских водохранилищ всегда падает в осеннюю межень. Решение по регулированию Куйбышевского водохранилища принимается коллегиально, при этом учитываются интересы различных регионов и отраслей экономики. Всем регионам всегда нужно больше воды. Очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросу установления режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на период с 11 сентября по 10 октября назначено на сегодня.