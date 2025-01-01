«Кому защищать Родину, если не мне»: уроженец Узбекистана сражается на СВО

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Высокогорский боец с позывным Бандит приехал в двухнедельный отпуск. Свое имя он попросил не называть. Герою 35 лет. Родом он из Узбекистана. Ему было всего два года, когда семья переехала в Высокогорский район.

После школы, Бандит поступил в железнодорожный техникум. Со второго курса ушел в армию. Служил на Дальнем Востоке по профессии механик — водитель. После службы получил высшее образование. Однако по профессии не работал. Занялся перевозками.

Бандит постоянно был в разъездах и мог повестку просто не получить. Но вмешался случай. Пришел в сельсовет по своим вопросам и там узнал о призыве.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Я сразу для себя решил, что раз я попал в это число людей, которые должны отправиться на СВО, я об этом даже близко не думал. То есть, я просто сказал да, я пойду. Для меня это приоритет. Почему, потому что я здесь вырос, я здесь живу. Для меня это Родина. А кому ее защищать, если не мне», — поделился боец.

Получил повестку и через два дня уехал в палаточный лагерь для учений на полтора месяца. После чего, отправился в зону боевых действий. И сразу на передовую. По поводу чувства страха, военный говорит, что без этого никак. Любой нормальный человек должен бояться, ведь это чувство и помогает выжить.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Мы в окопе были, подготавливали блиндаж под пулемет. И попали под минометный обстрел. Нас было 7 человек, и 5 человек сразу ранило. Но благо то, что в этом блиндаже был оборудован хороший подвал. Я их всех туда спустил и уже оказывал медицинскую помощь. В последствии, я их начал вывозить. Вот этот момент был самый запоминающийся. Потому что им всем больно, всем одновременно надо было оказать первую медицинскую помощь, перемотать, жгуты наложить и уколоть промедолом и так далее», — рассказал он.

Как говорит Бандит, у них очень слаженный коллектив и понимающие сослуживцы. Они даже сами приобрели машину, чтобы удобнее и быстрее могли эвакуировать людей и раненых.

«С ребятами скинулись всей дружной семьей, и решили приобрести автомобиль, потому что там нет дорог. То есть, мы ездим по лесополкам, в лесах, в полях. На легковом транспорте особо никуда далеко и не уедешь, и не заедешь. За счет этого мы берем уже внедорожник», — отметил военнослужащий.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Диванных критиков» и тех, кто уехал из страны, боец не осуждает. Говорит, у каждого свое мнение и свой выбор. А вот тех, кто находится в тылу и помогает всем, чем может, боец отметил лично.

«Волонтерам всем хотелось бы сказать огромное спасибо за то, что занимаются этим, не бросают. Поддерживают нас. Нам это очень приятно, и приятно и полезные вещи они делают для нас. А мы защищаем нашу Родину», — высказался военный.

Бандит уже уехал обратно в зону спецоперации, чтобы вновь служить и защищать свою страну.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

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