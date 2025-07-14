«Кому-то выгодно, что я нахожусь здесь»: суд не выпустил экс-главу КирМоса из СИЗО

В Советском суде Казани сегодня отказались выпускать из СИЗО экс-главу Кировского и Московского районов Сергея Миронова, которого обвиняют в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Почему защита не добилась изменения меры пресечения – в репортаже «Татар-информа».





В Казани близится к финалу уголовное дело о превышении и злоупотреблении полномочиями экс-главы КирМоса Сергея Миронова Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Заболевание Миронова попало в список исключающих СИЗО»

В Казани близится к финалу уголовное дело о превышении и злоупотреблении полномочиями экс-главы КирМоса Сергея Миронова. Суд уже перешел к исследованию письменных материалов дела, а это значит, что не за горами прения сторон, последнее слово и приговор.

Процесс сегодня начался с ходатайства стороны защиты о том, что экс-главе района необходимо изменить меру пресечения. Адвокат попросил суд назначить домашний арест или запрет определенных действий.

«В настоящее время у Миронова имеются заболевания, которые с 23 июня этого года включены в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Все свидетели в настоящее время допрошены, практически все материалы исследованы, а также у Миронова фактически отсутствует возможность влиять на свидетелей и мешать следствию», – сказал адвокат.

Напомним, по версии следствия, Миронов в частности не выплатил водителю деньги за переработку. Вместо премии он фиктивно устроил родственников водителя в МУП «ДРЭУ», где они получали зарплату. Ущерб оценивается в 2,6 млн рублей.

В числе эпизодов также незаконное согласование перепланировки трех нежилых помещений, принадлежавших матери Миронова. После объединения трех помещений в одно пространство его арендовала крупная сеть продуктовых магазинов.

Адвокат попросил суд назначить домашний арест или запрет определенных действий Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Кому-то выгодно, что я нахожусь в СИЗО»

Адвокат отметил, что исследованные в суде доказательства подтверждают, что «обвинение искусственно завышено и нет никаких оснований для дальнейшего содержания под стражей». Адвокат в своем заявлении сослался на справки, содержащиеся в деле, и попросил приобщить новую.

«Миронову искусственно завысили обвинение, особенно по эпизодам с превышением полномочий. Ему вменяют пункт о совершении преступления с тяжкими последствиями. Были допрошены сотрудники Кировско-Московской администрации, МУП «ДРЭУ Кировского района», которые вообще отрицали наличие ущерба. Они отмечали, что ущерб для них незначителен, кроме того, деятельность предприятий в указанный в обвинении период нарушена не была. Ни о каких тяжких последствиях речи идти не может. Этот пункт был добавлен к обвинению, чтобы поднять тяжесть преступления и избрать более суровую меру пресечения», – заявил адвокат.

Сторона гособвинения выступила против изменения меры пресечения. По словам гособвинителя, ходатайство преждевременно, так как суду не предоставлено заключение медицинской комиссии.

«Я понимаю, что это кому-то выгодно, что я нахожусь в СИЗО, но мне сложно этапироваться. Прошу изменить мне меру пресечения на запрет определенных действий, это даст мне возможность участвовать, помимо уголовного, в гражданском деле и получать необходимое лечение. Мои заболевания находятся в острой стадии, мне нужна операция на левую ногу», – сказал Сергей Миронов.

Суд постановил отказать Миронову в изменении меры пресечения, также судья обратила внимание сторон на то, что срок содержания под стражей подсудимому продлили на одном из предыдущих заседаний до 18 августа. Когда этот срок истечет, ходатайство будет рассмотрено снова.