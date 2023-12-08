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Композитор Низамов: «Логично, что действующий Президент России выдвигается на новый срок»
Решение главы российского государства Владимира Путина выдвигаться на новый президентский срок прокомментировал композитор Эльмир Низамов.
«Очень логично, что действующий Президент выдвигается на новый срок. А там уже избиратель выберет», – сказал Низамов в разговоре с «Татар-информом».
В плане культуры при Владимире Путине взят хороший курс, многое делается, хотя деятелям культуры хочется большего, сказал композитор.
«Вспоминаю нашу с ним беседу несколько лет назад, когда я получил премию Президента РФ для молодых деятелей культуры. Тогда я поднял вопрос о статусе профессии композитора. Пусть не сразу, не быстро, но изменения в статусе профессии композитора начались. Я надеюсь, что это продолжится, и наша культура будет развиваться», –поделился воспоминаниями он.
Выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года, сообщил ЦИК РФ. В случае победы для Владимира Путина это будет уже пятая по счету президентская каденция.
Напомним, что о решении выдвинуться на новый срок Владимир Путин объявил сегодня — на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.
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