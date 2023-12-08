Композитор Низамов: «Логично, что действующий Президент России выдвигается на новый срок»

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Решение главы российского государства Владимира Путина выдвигаться на новый президентский срок прокомментировал композитор Эльмир Низамов.

«Очень логично, что действующий Президент выдвигается на новый срок. А там уже избиратель выберет», – сказал Низамов в разговоре с «Татар-информом».

В плане культуры при Владимире Путине взят хороший курс, многое делается, хотя деятелям культуры хочется большего, сказал композитор.

«Вспоминаю нашу с ним беседу несколько лет назад, когда я получил премию Президента РФ для молодых деятелей культуры. Тогда я поднял вопрос о статусе профессии композитора. Пусть не сразу, не быстро, но изменения в статусе профессии композитора начались. Я надеюсь, что это продолжится, и наша культура будет развиваться», –поделился воспоминаниями он.

Выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года, сообщил ЦИК РФ. В случае победы для Владимира Путина это будет уже пятая по счету президентская каденция.

Напомним, что о решении выдвинуться на новый срок Владимир Путин объявил сегодня — на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.