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Культура 7 ноября 2024 16:29

Композитор Эльмир Низамов пишет для казанского театра оперу «Шаляпин»

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Композитор Эльмир Низамов пишет для казанского театра оперу «Шаляпин»

Композитор Эльмир Низамов работает над двухчасовой оперой «Шаляпин» для Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Об этом заслуженный деятель искусств Татарстана рассказал журналистам перед началом VII фестиваля #StagePlatformа. Музыку к его премьере, балету «Тесла», также сочинил Низамов.

«Скорее всего, премьера будет в следующем сезоне на Шаляпинском фестивале. Это полноценный двухактный спектакль. Мы ставим себе ориентировочно длительность два часа. Это будет опера-биография. Но нельзя обхватить неохватное: жизнь Шаляпина настолько грандиозная, настолько большая! Мы стараемся взять то, что для нас особенно дорого и ценно», пояснил композитор.

Работа над оперой, уточнил Низамов, началась еще в прошлом сезоне. Тогда проходило множество мероприятий, приуроченных к 150-летию Федора Шаляпина, появился и заказ на тематическую оперу для ТАГТОиБ имени Джалиля.

Автором либретто к спектаклю стал поэт и драматург, литературный и музыкальный критик, член Союза писателей России и Союза театральных деятелей РФ, автор шести спектаклей, удостоенных Всероссийской национальной театральной премии «Золотая маска», Константин Рубинский.

За первую свою оперу «Кара пулат» (в переводе с татарского «Черная палата») Эльмир Низамов получил в 2015 году театральную премию Республики Татарстан «Тантана» в номинации «Событие года». Композитор также является автором музыки к сериалу «Зулейха открывает глаза», современному балету «Личности Миллигана», другим театральным постановкам.

#Эльмир Низамов #театр оперы и балета им.М.Джалиля #Федор Шаляпин
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