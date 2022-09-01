«Комплекс мирового уровня»: Минниханов и Шаймиев открыли школу «Адымнар» в Нижнекамске

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

1 сентября, в День знаний, в Нижнекамске состоялось торжественное открытие полилингвального комплекса «Адымнар». Школьную линейку посетили Президент РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Дорогие дети, родители, учителя! Сегодня почти 470 тысяч детей идут в школу, — поприветствовал Рустам Минниханов всех собравшихся. — Очень приятно, что у нас есть такая новая форма обучения, как школа „Адымнар“. Это самые современные технологии. Эту идею не только придумал, но и реализует первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович. Я уверен, что дети и родители будут очень довольны программой. Это школьные комплексы мирового уровня, учебные программы здесь обособленные, современные».

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Рустам Минниханов отметил, что с сегодняшнего дня в Татарстане будет работать шесть таких комплексов, в Нижнекамске открывается пятый по счету. Руководитель республики поздравил детей с началом учебного года. «Хочу пожелать, чтобы школа стала вторым домом для вас. В школе по времени, может быть, вы будете находиться даже дольше, чем у себя дома», — сказал Президент, напутствуя учеников.

Минтимер Шаймиев отметил важность появления такого образовательного комплекса именно в Нижнекамске. Город химиков является одним из центров нефтехимии в стране и создание условий для получения образования на трех языках очень важно.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

«Дети — это самое важное, чем мы дорожим. За вами — будущее. Пятая школа открывается именно в Нижнекамске! Здесь строители создали один из лучших комплексов нефтехимии в стране», — сказал Минтимер Шаймиев, отметив, что в пятой по счету школе нужно учиться только на «пять».

Полилингвальная гимназия «Адымнар — Нижнекамск» построена в рамках программы по созданию полилингвальных комплексов с обучением на русском, татарском и английском языках при содействии Республиканского Фонда «Возрождение» под руководством Первого Президента РТ, Государственного Советника Минтимера Шаймиева.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Общая площадь четырехэтажного здания — 24,6 тыс. квадратных метров. Школа рассчитана на 1 224 ученика. Основное здание состоит из учебного и административного блоков, медицинских помещений, столовой на 430 мест, актового зала на 500 мест, библиотеки, гардероба, спортивного блока, который включает два спортзала и бассейн с двумя чашами.

Обучение детей будет осуществляться по полилингвальному и билингвальному направлениям. Преподавание предметов в начальной школе предполагается на русском и татарском языках, изучение английского языка — с 1-го класса. На переменах со школьниками педагоги также будут общаться на английском и татарском языках. При билингвальном направлении основными языками будут русский и татарский.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Логическим продолжением учебного процесса будет являться внеклассная деятельность на трех языках: русском, татарском и английском. Предметы развивающего цикла будут преподаваться на татарском языке с частичным использованием английского языка. Обучать детей также будут носители языка.

Руководить школой будет Артур Галиахметов, ранее он был замдиректора казанской гимназии №19, о чем сообщал «Татар-информ».