Компания «Туркменистан» продлила остановку рейсов в Москву и продолжит летать в Казань

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Авиакомпания «Туркменистан» продлила ограничение на полеты из Ашхабада в Москву. Рейсы продолжат осуществляться только в Казань, следует из расписания на сайте перевозчика.

Ранее планировалось, что ограничение, введенное в августе из-за атак БПЛА на объекты в Москве и Подмосковье, будет действовать до 28 октября. Однако в обновленном расписании столица так и не появилась.

Рейсы в Казань будут осуществляться пять раз в неделю: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье.