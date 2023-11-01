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Компания «Туркменистан» продлила остановку рейсов в Москву и продолжит летать в Казань
Авиакомпания «Туркменистан» продлила ограничение на полеты из Ашхабада в Москву. Рейсы продолжат осуществляться только в Казань, следует из расписания на сайте перевозчика.
Ранее планировалось, что ограничение, введенное в августе из-за атак БПЛА на объекты в Москве и Подмосковье, будет действовать до 28 октября. Однако в обновленном расписании столица так и не появилась.
Рейсы в Казань будут осуществляться пять раз в неделю: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье.
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