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Экономика 4 августа 2025 22:17

Компания Tesla выплатит Маску более 29 млрд долларов

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Tesla одобрила выплатит Илону Маску 29,6 млрд долларов. Эту сумму компания выдаст своему гендиректору в качестве премии. Однако выплату произведут не деньгами, а акциями – руководителю передадут 96 млн ценных бумаг компании (величина вознаграждения определена, исходя из текущих котировок акций – прим. Т-и), пишет ТАСС.

«3 августа 2025 года компания одобрила выплату премии в 96 млн акций ограниченного обращения Маску в рамках плана поощрения от 2019 года», - говорится в документе.

При этом выдвинуто условие: чтобы получить премию, Маск должен продолжить работу на посту руководителя Tesla. Его управленческие навыки помогут укрепить акционерный капитал, а также сохранить талантливых сотрудников и привлечь новые кадры, считают в компании.

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#tesla #Илон Маск #выплаты
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