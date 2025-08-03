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Общество 3 августа 2025 21:43

Дуров подарил возлюбленной на день рождение ванну, заполненную десертом

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Криптокоучер и девушка основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала 10 фото с празднования своего 25-летия, которое прошло 2 августа. Снимки опубликованы в ее Telegram-канале Vavia's.

На фотографиях - ванна, которая наполнена десертом тирамису. На один из снимков также попал и сам Дуров: в кадре он нес девушку на руках. Также на одном из фото пользователи могут увидеть саму Вавилову в платье, которое испачкано шоколадным десертом.

В посте девушка поблагодарила всех пользователей за теплые поздравления, назвав себя самым счастливым человеком на земле.

фото: Telegram-канал Vavia's

#павел дуров #девушка #день рождения #подарки
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