Компания Nordwind запустила прямые рейсы из Казани в Томск

Авиакомпания Nordwind запустила прямые рейсы из Казани в Томск, первый рейс собрал на борту самолета свыше 100 человек. Об этом сообщил журналистам заместитель по экономике губернатора Томской области Андрей Антонов, приветствуя гостей из Татарстана.

«Старт рейсов оказался весьма успешным: из Томска в Казань вылетели примерно 160 человек, а в Томск прилетело больше 100 гостей», — отметил Антонов.

Замгубернатора пояснил, что такая разница обусловлена туристической популярностью Татарстана. Вместе с тем он выразил надежду, что в скором времени Томск начнет привлекать всё больше людей, ищущих культурного отдыха.

После прибытия гостей Татарстана ждала давняя авиационная традиция — первый рейс встретили водной аркой. Две пожарные машины образовали струями воды проход, через который проехал самолет после посадки.

Антонов подчеркнул, что новые рейсы ориентируется на развитие внутреннего туризма. Он добавил, что теперь Казань и Томск теперь смогут активно обмениваться опытом в инновационной и IT-сферах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что полеты по направлению Казань — Томск будут выполняться два раза в неделю.